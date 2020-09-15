Притула відповів, яка зараз ситуація з його тещою, що збила маму з дитиною
Кандидат в мери Києва Сергій Притула розповів, що досудове слідство у справі по ДТП за участю його тещі Лілії Сопельник вже закінчилось. Після цього відбулось одне судове засідання.
Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу. За його словами, це лише люди в інтернеті поширили чутки, що все вже закінчилось.
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"Що там далі відбувається треба запитувати в Лілії Юріївни і її адвоката. Я намагаюсь максимально абстрагуватись від цього процесу, тому що це не мій клопіт. Хоча, звичайно, не надто приємно, коли подібні речі відбуваються з бабусею твоєї дитини", – пояснив він.
ДТП за участю Лілії Сопельник: що відомо
- Лілія Сопельник – мама дружини шоумена Сергія Притули Катерини та дружини ексрегіонала Віталія Хомутинніка Вікторії.
- 22 серпня вона влаштувала ДТП на дніпровській набережній у Києві. За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.
- В аварії постраждали мати та її 9-річний син Ростислав. Хлопчик отримав закриту травму живота і грудної клітини й був доставлений в "Охматдит". Його мати – Анжела отримала струс головного мозку та перелом кісток тазу.
- Згодом суд обрав запобіжний захід для Лілії Сопельник у вигляді нічного домашнього арешту на 2 місяці.