Кандидат в мери Києва Сергій Притула розповів, що досудове слідство у справі по ДТП за участю його тещі Лілії Сопельник вже закінчилось. Після цього відбулось одне судове засідання.

Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу. За його словами, це лише люди в інтернеті поширили чутки, що все вже закінчилось.

Більше про це ДТП з тещею Притули Лілією Сопельник: нові дані про постраждалих маму і хлопчика

"Що там далі відбувається треба запитувати в Лілії Юріївни і її адвоката. Я намагаюсь максимально абстрагуватись від цього процесу, тому що це не мій клопіт. Хоча, звичайно, не надто приємно, коли подібні речі відбуваються з бабусею твоєї дитини", – пояснив він.

ДТП за участю Лілії Сопельник: що відомо