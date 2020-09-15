Кандидат в мери Києва Сергій Притула від партії "Голос" розповів, що всі витрати на передвиборчу кампанії будуть оприлюднені у звіті НАЗК. Однак, зрозуміло, що йдеться про мільйони гривень.

Про це він розповів ексклюзивному в інтерв'ю 24 каналу.

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"У нас є забезпечення з боку держави, як парламентської партії. Плюс, звичайно, є посильна допомога від людей з малого та середнього бізнесу на рахунки київського осередку", – сказав Притула.

За його словами, партія "Голос" немає якихось "дядів" чи "тьоті" з фінансово-промислових груп, які би прийшли, принесли 2 мільйони доларів кешом і сказали: "Тепер поговоримо, як ви це будете відпрацьовувати".

Це насправді для мене, є так само дуже велике полегшення, що мені вдається справлятися без залучення коштів якихось токсичних людей. Тому що я б відверто цього не пережив, я б відчував себе дискомфортно. І не факт, що я би пішов на цю кампанію, якби я знав, що через фінансування кампанії можуть бути якісь зобов'язання перед забудовниками, наприклад. В команді таких немає і серед спонсорів таких немає і не буде,

– пояснив він.

На запитання, скільки коштує передвиборча кампанія Притула відповів: "Я не готовий зараз вам підтвердити якусь остаточну цифру. Я мушу порадитися з людьми, які якраз оперують цими потоками. Однозначно, що це, мабуть, мільйони гривень".

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