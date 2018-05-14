Притула поділився емоціями від виступу MELOVIN’а на Євробаченні 2018

Популярний український шоумен і телеведучий Сергій Притула переконує, що від виступу представника від України на Євробаченні 2018 MELOVIN’а (Костянтин Бочаров) отримав приємні емоції, щоправда його місце у фінальному рейтингу є не зовсім успішним.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначив телеведучий, "малий відпрацював чудово", і "його місце мало б бути у 10-ці".

"Євробачення – занадто незрозумілий для мене конкурс в царині критеріїв оцінки виступу артиста професійним журі, яке і відправило нашого хлопця на 17-ту позицію. Проте, ось це якраз і був той випадок, коли не зовсім успішне місце у фінальному рейтингу, не має нічого спільного з приємним післясмаком виступу нашого артиста", – зауважив Притула.

На його переконання, це якраз і має стати для MELOVIN’ хорошим трампліном для гастрольного виходу за межі України

"Тут у нього з "меловінаторами" (так себе називають фанати MELOVIN’а - "24") все – гаразд!", – додав шоумен.

Нагадаємо, фінал Євробачення 2018 пройшов уночі проти 13 травня у Ліcабоні (Португалія). Melovin – отримав 130 балів, посівши в таблиці 17 місце з 26 можливих. Всього Україна отримала 119 балів від глядачів та посіла 7 місце за голосуванням глядачів. Перемогу в конкурсі здобула представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай.