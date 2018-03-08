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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Притула поділився щемливою історією про дітей та показав фото

1623 Читать новость на русском
Сергій Притула з сім'єю
Сергій Притула з сім'єю / Фото з соцмереж

Шоумен Сергій Притула у соціальних мережах розповів про своїх дітей – сина Дмитра та доньку Соломію.

Історію та фото Притула розмістив у Facebook.

Шоумен пригадав, що у рік народження його сина – у 2008-му – він багато гастролював та розривався на 3 телепроекти та радіо.

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Я пропустив момент, коли у нас відпав пупчик, коли ми зробили перший крок, коли у нас виліз перший зуб і коли було сказане перше слово. Я достобіса чого пропустив і за що себе досі картаю,
– написав він.

Притула додав, що зараз у нього графік ще гірший – 4 телепроекти і щороку понад 100 концертів з "Вар’ятами".

"Але з донькою повторення не буде! Діти – це найбільша радість у житті. Спостерігати кожен їх крок, кожну емоцію, кожне слово чи посмішку – це крутіше ніж будь-які кар’єрні звершення. І я радий, що Дмитрик, у справі виховання Соломії, моя з дружиною найбільша опора!" – написав шоумен.

Теги: LifeStyle Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
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