Притула поділився знімком з сімейного відпочинку: фото
Відомий український шоумен Сергій Притула зробив перерву від зйомок і відправився на відпочинок зі своєю сім'єю.
Притула виклав кадр в Instagram, на якому зображений з дружиною Катериною та двома дітьми – донькою Соломією і старшим сином Дмитром.
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"Євпаторія 1989", – жартівливо підписав фото Притула фото.
Шанувальники оцінили гумор Сергія, але почали засипати його питаннями, скільки йому на фото років.
Джерело: 24 Канал
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