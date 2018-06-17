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Притула розповів зворушливу історію про хлопця, який пожертвував для армії цілу "квартиру"

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Сергій Притула розповів про велику суму пожертви для українських військових, які воюють на Донбасі
Сергій Притула розповів про велику суму пожертви для українських військових, які воюють на Донбасі / Stb.ua

Український телеведучий та шоумен Сергій Притула, який давно і у великих обсягах допомагає армії, розповів у своєму Facebook історію про пожертву, яка шокувала навіть його. Так, житель Коломиї Івано-Франківської області попросив Притулу передати на потреби українських військових значну суму грошей.

У своєму дописі телеведучий розповів, що благодійник давно просив Притулу про особисту зустріч для передачі грошей. На це щоумен відповідав, що гроші можна надіслати на банківську картку. Проте благодійник не погоджувався, адже стверджував, що сума є значною і він побоюється надсилати кошти запропонованим методом.

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Через певний час Притула у складі "Вар’яти-шоу" відвідав із виступом Коломию, де нарешті таки зустрівся з благодійником.

"Бац! І знову в "лічку" повідомлення: "Будете в Коломиї, знайдіть 5 хв., хочу дати грошей на армію". Ну ок. Підійди за годину до концерту на службовий вхід. Коломия. День виступу. У нас 2 концерти в один день. Голова забита клопотами. Мию голову в перукарні. Дзвонить адміністратор: "Тут тебе хлопчина чекає". Аааааааааа, чорт! Забув геть зовсім. Лечу на майданчик", – описує події Притула.

Прийшов. Стоїть хлопачка. З вигляду – хіпстер. Перекинулись двома словами. Каже: "Я вам грошей дам, але я б хотів, щоб половина – Вам, а половина – фонду "Повернись живим". Я кажу, мовляв, хороший ти хлопачка, розбираєшся в темі. Бо для мене особисто "Повернись Живим" – це фонд-волонтер №1 для армії. Давай, кажу, гроші, забабахаєм селфі і зразу відправлю фотку Віталіку Дейнезі. Добре, каже чувак, і виймає з сумки 40 000 $! Сорок тисяч доларів!!! Один хлопець витягнув з сумки квартиру і віддав на армію!!! Кур*а мать, я ледь не заплакав!!!, –
емоційно висловився Притула.

Телеведучий зазначив, що востаннє схожу суму грошей на допомогу армії йому передавали у період боїв у місті Дебальцеве. Притула наголосив, що навіть під час боїв у Авдіївці, коли люди дали дуже багато грошей, ніхто не робив такого величезного одноразового внеску.

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При цьому благодійник попросив не розповідати про себе та представився просто Миколою з Коломиї.

"Твої гроші вже пішли в рух. Ти це бачиш на фото. Снайперський приціл Bushnell за 1900 доларів придбаний за кошти "Вар’ятів". Снайперський приціл Steiner (2100 доларів) – за твої. Обидва віддав щойно волонтеру Альоні Шевцовій, яка імідетлі відвезе їх снайперам з 14-ї бригади! 20 000 доларів, які ти передав на "Повернись живим", витрачені на придбання 8-ми тепловізорів "Пульсар", – відзвітував Притула про витрачені гроші, отримані від благодійника.

 

Теги: Новини України Сергій Притула Волонтери благочинність Гроші Новини Івано-Франківська Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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