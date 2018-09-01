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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Притула у своєму дотепному стилі відреагував на смерть Захарченка: відео

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Вбивство Захарченка: з'явилася дотепна реакція Притули
Вбивство Захарченка: з'явилася дотепна реакція Притули / UkrMedia

Новина про смерть ватажка бойовиків окупованої території Донеччини Олександра Захарченка неабияк потішила українського шоумена та телеведучого Сергія Притулу.

Про це свідчить його допис у Facebook.

Читйате також: Коли поховають Захарченка та які ще заходи через його загибель заплановано в Донецьку

"А у вересні теж буде така пруха, чи ні?" – підписав своє повідомлення Сергій.

Крім того, він опублікував відео зі своїми емоціями. На кадрах усміхнений Притула співає уривок з радянського шлягеру про літо – "Я так хочу, чтобы лето не кончалось".

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Крім того, напередодні, 30 серпня, на 81 році життя помер Йосип Кобзон, який активно підтримував як агресію Кремля, так і сепаратистські настрої на Донбасі. 

Теги: Новини України Новини культури Сергій Притула Вбивство Захарченка
Джерело: 24 канал
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