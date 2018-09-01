Притула у своєму дотепному стилі відреагував на смерть Захарченка: відео

Новина про смерть ватажка бойовиків окупованої території Донеччини Олександра Захарченка неабияк потішила українського шоумена та телеведучого Сергія Притулу.

Про це свідчить його допис у Facebook.

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"А у вересні теж буде така пруха, чи ні?" – підписав своє повідомлення Сергій.

Крім того, він опублікував відео зі своїми емоціями. На кадрах усміхнений Притула співає уривок з радянського шлягеру про літо – "Я так хочу, чтобы лето не кончалось".

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Крім того, напередодні, 30 серпня, на 81 році життя помер Йосип Кобзон, який активно підтримував як агресію Кремля, так і сепаратистські настрої на Донбасі.