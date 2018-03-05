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Притула потрапив у халепу у США

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Притула потрапив у халепу у США
Притула потрапив у халепу у США / Фото з Facebook

Під час подорожі до США Сергій Притула разом з сім'єю відвідали у "Леголенд", що біля Орландо. Але по дорозі назад з ними сталась халепа – пробили колесо, що виявилось для Флориди чималими пригодами.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"З "Леголенду" усі повертаються з подарунками і хорошими враженнями. І тільки наша сім’я – з пробитим колесом. Де я знайшов того цвяха на виїзді з хорошої дороги на ще кращу, то Бог його знає. В Україні легше порахувати області, де я не пробивав колеса і де не лежав під своїм "Ведмедиком". Іноді примудрявся лишити два колеса на ділянці у 40 км. І не було біди, бо вдома все простіше", – розповідає Сергій Притула.

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За словами шоумена, пробите в неділю колесо орендованого авто у штаті Флорида – неабияке випробування. Та їм допоміг мексиканець – поставив запаску, яку треба було поміняти на нормальне колесо у Волмарті.

У тому Волмарті не могли зробити колесо, бо не мали спеціального апарату для фіксингу. Звідти Сергій Притула поїхав у Гуд’єр. Але по дорозі зупинились попитати щастя у невеличкій точці з назвою "Таєрс плюс".

Ну а далі типу історія з "хеппі ендом". Родину спровадив до найближчого кафе, сам з Террі сів розрулювати ситуацію. 25 хвилин очікування – колесо заклеєне, закріплене, запаска з причандалями захована, тиск підкачаний. 32 долари в офіс, 10 доларів чайових чорненькому хлопчику за старанність,
– додав він.

Теги: Новини України LifeStyle Аварії та ДТП Сергій Притула
Джерело: 24 Канал
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