"Приватбанк" також призупинить транзакції по картках. Про це банк повідомив 3 вересня.

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Послуги "Приватбанку" тимчасово будуть недоступні

Вночі (4 вересня з 1:00 до 6:00) ми будемо оптимізувати процесинг банку,
– мовиться у повідомленні.

Там також розповіли, що саме тому тимчасово не працюватимуть:

  • транзакції по картках;
  • Приват24 для фізосіб та бізнесу;
  • LiqPay;
  • а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку.

"Ми проводимо такі роботи, щоб ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко та без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження", – розповіли у банку.

Там також нагадали користувачам, щоб ті потурбувались про готівку завчасно.

Останні новини "Приватбанку"

  • 11 серпня Кабмін схвалив стратегію розвитку "Приватбанку" до 2024 року. Згідно з ним, передбачено зростання кредитування малого й середнього бізнесу. Також – розширення продуктової пропозиції замість залучення нових клієнтів в роздрібному бізнесі.
  • 9 серпня клієнтка "Приватбанку" поскаржилась, що у неї зникли гроші, а банк не хоче розбиратися, бо "сума незначна".
  • До речі, "Приватбанк" націоналізували у 2016 році. У черні 2021 року Господарський суд Києва закрив справу щодо націоналізації "Приватбанку".