"Приватбанк" до націоналізації використовували для шахрайства: підтвердження аудитора
13:46, сьогодні 1318 Читать новость на русском
"Приватбанк" до його націоналізації в кінці 2016 року був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій. Це призвело до збитків мінімум у 5,5 мільярда доларів.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України з посиланням на найняту ним для форензик аудиту компанію Kroll.
"Результати незалежного розслідування компанії Kroll підтвердили, що "Приватбанк" був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до нанесення банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 мільярда доларів", – мовиться у повідомленні НБУ.
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Джерело: 24 Канал
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