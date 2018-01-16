"Приватбанк" до націоналізації використовували для шахрайства: підтвердження аудитора

"Приватбанк" до його націоналізації в кінці 2016 року був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій. Це призвело до збитків мінімум у 5,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України з посиланням на найняту ним для форензик аудиту компанію Kroll. "Результати незалежного розслідування компанії Kroll підтвердили, що "Приватбанк" був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до нанесення банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 мільярда доларів", – мовиться у повідомленні НБУ. Читайте також: Фінансист пояснив, чому Україна програла від націоналізації "Приватбанку"