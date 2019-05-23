18:30
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРИВАТБАНК

      "Приватбанк" можуть знову визнати неплатоспроможним

      437 Читать новость на русском
      "Приватбанк" повинен буде повернути державі 155 мільярдів гривень, якщо запрацює рішення суду про скасування націоналізації
      "Приватбанк" повинен буде повернути державі 155 мільярдів гривень, якщо запрацює рішення суду про скасування націоналізації / Getty Images

      Якщо втілять у життя рішення суду про скасування націоналізації "Приватбанку", то Нацбанк та уряд України будуть змушені скасувати відповідні рішення. В такому разі "Приватбанк" повинен буде повернути державі 155 мільярдів гривень, які держава внесла в капітал банку.

      "Ми можемо фантазувати, що може статися в разі негативного рішення апеляційного суду... Капітал "Приватбанку" – 147 мільярдів гривень. Якщо відняти 155 мільярдів гривень, матимемо величезну діру в капіталі, точніше, в активах. І Нацбанк знову визнає банк неплатоспроможним", – описав він можливий сценарій заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Коломойський остаточно програв суди НБУ та Приватбанку на суму понад 2,6 мільярда гривень

      У такому разі "Приватбанк" передадуть Фонду гарантування вкладів фізосіб. Останній зажадає в уряду облігації внутрішньодержавної позики для виплат сум відшкодування вкладникам банку. Далі Фонд прийде по монетизацію, тобто виплату грошей за цими облігаціями, до Нацбанку.

      Матимемо вплив і на валютний ринок, і на інфляцію,
      – наголосив заступник голови НБУ.

      Серед інших судових рішень, які ставлять під сумніви здатність НБУ відповідати за стабільність гривні і банківської системи, Чурій назвав визнання незаконними перевірок НБУ.

      Читайте також: Приватбанк подав до суду на Коломойського: що про це відомо

      Що відомо про націоналізацію "Приватбанку" та її скасування? Після того, як у банківській системі України сталася криза, 18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Кабмін тоді послався на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". Кабмін 16 травня оскаржив у суді скасування націоналізації "Приватбанку".

      blog_ava
      Заява про референдум на Донбасі: з'явилися нові деталі із зустрічі активістів з Зеленським
      сьогодні
      23997
      Теги: Новини України Гроші Приватбанк НБУ Інфляція Валюта Банки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      сьогодні , 18:09 Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      751
      Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      сьогодні , 17:02 Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      Блог Соцмережі 1531
      Стартували вибори до Європарламенту: що треба знати та можливі наслідки для України
      сьогодні , 17:01 Стартували вибори до Європарламенту: що треба знати та можливі наслідки для України
      Світлана Попова 243
      Три сценария президентства Зеленского
      сьогодні , 15:30 Три сценария президентства Зеленского
      Павло Казарін 1766
      На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      сьогодні , 15:00 На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      Юрій Бутусов 3499
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук