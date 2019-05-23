"Приватбанк" можуть знову визнати неплатоспроможним

Якщо втілять у життя рішення суду про скасування націоналізації "Приватбанку", то Нацбанк та уряд України будуть змушені скасувати відповідні рішення. В такому разі "Приватбанк" повинен буде повернути державі 155 мільярдів гривень, які держава внесла в капітал банку.

"Ми можемо фантазувати, що може статися в разі негативного рішення апеляційного суду... Капітал "Приватбанку" – 147 мільярдів гривень. Якщо відняти 155 мільярдів гривень, матимемо величезну діру в капіталі, точніше, в активах. І Нацбанк знову визнає банк неплатоспроможним", – описав він можливий сценарій заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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У такому разі "Приватбанк" передадуть Фонду гарантування вкладів фізосіб. Останній зажадає в уряду облігації внутрішньодержавної позики для виплат сум відшкодування вкладникам банку. Далі Фонд прийде по монетизацію, тобто виплату грошей за цими облігаціями, до Нацбанку.

Матимемо вплив і на валютний ринок, і на інфляцію,

– наголосив заступник голови НБУ.

Серед інших судових рішень, які ставлять під сумніви здатність НБУ відповідати за стабільність гривні і банківської системи, Чурій назвав визнання незаконними перевірок НБУ.

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Що відомо про націоналізацію "Приватбанку" та її скасування? Після того, як у банківській системі України сталася криза, 18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Кабмін тоді послався на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.



18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". Кабмін 16 травня оскаржив у суді скасування націоналізації "Приватбанку".