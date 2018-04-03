ПриватБанк обіцяє винагороду в сумі 50 тисяч гривень за грабіжника банкомату в Харкові

Двоє невідомих підірвали банкомат ПриватБанку під Харковом і забрали з нього близько 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі Приватбанку.

ПриватБанк обіцяє винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе затримати невідомих, які підірвали і пограбували банкомат в Харкові вночі, 2 квітня.

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Передати інформацію в банк можна будь-яким зручним способом. Інформатору гарантують анонімність.

За інформацією служби безпеки ПриватБанку, підійшовши до приміщення магазину, де встановлений банкомат, невідомі скоїли підпал і підрив банкомата, в результаті чого була виведена з ладу охоронно-пожежна сигналізація банкомату і магазину, а сам банкомат – повністю зруйнований.

Наряд охорони прибув на місце події вже після того, як зловмисники втекли. Співробітники служби безпеки банку і поліція встановлюють всі обставини події і розшукують тих, хто підірвав і пограбував банкомат.

Нагадаємо, правоохоронці Хмельниччини затримали 4 молодих жінок та чоловіка, яких підозрюють у низці крадіжок коштів та ювелірних виробів.