15:36
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      "Приватбанк" продає будинок Брежнєва за 98 мільйонів гривень: фото

      1356 Читать новость на русском
      Резиденція Брежнєва у Дніпрі / mydnepr.info

      "Приватбанк" виставив на продаж адміністративно-громадський комплекс у центрі Дніпра. Будівля більше відома як "резиденція Брежнєва".

      Оголошення про аукціон з'явилось на сайті СЕТАМ. Відомо, що він відбудеться 4 лютого. Будинок загальною площею 5600 квадратних метрів розташований на вулиці Крутогорний узвіз, 1.

      До слова: Коломойський хоче, аби його борг у 44 мільярди списали з "Приватбанку"

      Стартова ціна лоту становить 97,9 мільйона гривень, гарантійний внесок – 4,8 мільйона гривень, а крок аукціону – 979,4 тисячі гривень.

      Наразі заявки на участь у лоті подали вже чотири людини. Усі витрати, пов'язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу, сплачує переможець аукціону.


      Будинок Брежнєва

      В Україні зафіксували випадок коронавірусу – уточнено
      сьогодні
      17061
      Теги: Новини України Новини Дніпра Приватбанк Гроші Аукціон
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Назначение Путиным нового "смотрящего" по Украине: оценки, риски и последствия
      Блоги 278
      сьогодні , 14:20 Хто підставив Дональда Трампа, або Недоброзичливий інтерес до України
      Блоги 193
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      9107
      24 січня , 13:36 Як купувати квитки дешевше? Розповідає Concert.ua
      1362
      сьогодні , 13:37 Історія Голокосту: як нацисти вбили мільйони невинних євреїв
      Ігор Саджениця 7507
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук