"Приватбанк" продає будинок Брежнєва за 98 мільйонів гривень: фото

"Приватбанк" виставив на продаж адміністративно-громадський комплекс у центрі Дніпра. Будівля більше відома як "резиденція Брежнєва".

Оголошення про аукціон з'явилось на сайті СЕТАМ. Відомо, що він відбудеться 4 лютого. Будинок загальною площею 5600 квадратних метрів розташований на вулиці Крутогорний узвіз, 1.

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Стартова ціна лоту становить 97,9 мільйона гривень, гарантійний внесок – 4,8 мільйона гривень, а крок аукціону – 979,4 тисячі гривень.

Наразі заявки на участь у лоті подали вже чотири людини. Усі витрати, пов'язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу, сплачує переможець аукціону.



Будинок Брежнєва