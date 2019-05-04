"Приватбанк" рекордно збільшив доходи

За 2018 рік "Приватбанк" збільшив чистий комісійний дохід, тобто прибуток від надання послуг та проведення банківських транзакцій, у півтора рази – до 15,2 мільярдів гривень.

Також "Приватбанк" виявився одним з найкращих серед українських банків за показником перевищення доходів над витратами, що становив 45%.

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Річний звіт банку підтвердила аудиторська компанія E&І.

Збільшення кількості активних клієнтів на 10% та зростання обсягів транзакцій як у відділеннях, так і в онлайн-каналах дозволили досягти збільшення чистого комісійного доходу на 49% порівняно з 2017 роком,

– зазначили у прес-службі.

Згідно з річним звітом "ПриватБанку" зростання чистих комісійних доходів за умов збільшення порівняно з 2017 роком операційних витрат усього на 14,7% забезпечило банку отримання рекордного за підсумками 2018 року прибутку в розмірі 12,8 мільярдів гривень.

"Комісії формують значну частину прибутку банку та є важливим фактором стійкості бізнесової моделі: чистий комісійний прибуток банку на 109% покриває адміністративні витрати", – зазначається у звітності банку.

Як нині розгортаються події щодо "Приватбанку"?

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

Які ще рішення у справі "Приватбанку" ухвалив суд:

19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб;

20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів у Господарський суд Києва до НБУ та "Приватбанку". Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.