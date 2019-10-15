Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського: що це означає та що буде далі

Приватбанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Що буде далі у цій справі та що це означає для українців – розбирались журналісти 24 каналу.

Поки що всі говорять про перемогу України. Але чи є ця перемога беззаперечною? Давайте розбиратись разом.

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Про яку перемогу Приватбанку йдеться?

Про рішення Апеляційного суду Лондона і Уельсу. Цей суд задовольнив скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції. У 2018 році Високий суд Лондона відмовився розглядати позов банку до його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Приватбанк оскаржив це рішення. Саме цю скаргу і задовльнили рішенням Апеляційного суду Лондона і Уельсу.

Як пояснила прес-секретарка банку Інна Музичук, відтепер англійський суд має юрисдикцію розглядати позов Приватбанку щодо шахрайства, здійсненого колишніми власниками банку.

На своїй сторінці Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка також зазначив, що цим рішенням "суд підтвердив право українського банку позиватися до англійських компаній у провадженні в Англії".

"Також, відповідно до Луганської конвенції (мова йде про швейцарський Лугано, а не про український Луганськ), і до компаній з третіх країн, за умови, що позови проти іноземних відповідачів є "тісно пов’язаними" з його позовами проти англійських відповідачів", – написав Качка.

Що таке Луганська конвенція (Конвенція Лугано)? Це міжнародний договір, який був укладений європейськими державами, які входили до складу Європейської асоціації вільної торгівлі у 1988 році у місті Лугано. Конвенцію про юрисдикцію та приведення до виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах удосконалили у 2007 році.



Як пояснила юрист Марина Брагіна, дія конвенції поширюється на цивільні та комерційні справи в будь-якому суді або трибуналі. Вона не розповсюджується на податкові, митні та адміністративні справи.



Згідно із текстом конвенції, судове рішення, прийняте в одній договірній державі, визнається в інших договірних державах без будь-якої спеціальної процедури. Також вона передбачає, що за жодних обставин іноземне судове рішення не може бути переглянуто по суті та конкретно вказує, в який суд має бути направлене клопотання про визнання та виконання такого рішення. Також там прописані умови, за яких судове рішення не визнається іншими державами, та у яких випадках можливо позиватися до іноземних відповідачів.

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Що означає рішення суду?

Що тепер суд Лондона почне розгляд за позовом Приватбанку по суті. У грудні 2017 року Приватбанк подав позов до суду проти Коломойського та Боголюбова. Банк хоче домогтись компенсації тих збитків, які йому завдали шахрайські дії ексвласників.

Що всесвітній арешт активів Коломойського продовжиться. Наказ про арешт активів Високий Суд Англії видав після того, як зробив висновок, що Коломойський і Боголюбов шляхом проведення ряду незаконних операцій вивели з Приватбанку майже 2 мільярди доларів. Ці гроші були переведені компаніям, які їм таємно належали або перебували під їх контролем, вважав суд.

Що банк може і надалі вимагати від колишніх власників відшкодування повної суми збитків. Це значна сума – 1,9 мільярда доларів плюс відсотки (близько 500 тисяч доларів на день). Всього, за підрахунком банку, сума компенсації на сьогодні зросла приблизно до 3 мільярдів доларів.

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Що Україна може отримати механізм протидії виведенню коштів в офшори. "Ця правова позиція може стати революційною для "деофшоризації" української економіки. Тому що ховати гроші в комфортних юрисдикціях в Європі вже не вийде. Далі лише справжні сміттєві офшори з якими перестає працювати глобальна фінансова система", – пояснив Качка.

Що буде далі?

У Британії продовжать розглядати позов Приватбанку проти його колишніх власників. При цьому, як пояснив 24 каналу економіст Сергій Фурса, рішення Апеляційного суду може стати першим кроком до беззаперечної перемоги України.

Ми отримали дуже важливе рішення. Воно не фінальне, але воно відкриває шлях до фінального рішення. Сьогодні суд сказав, що ні за яких обставин не можна зупиняти цей процес. Інша справа, що судовий процес у Лондоні йде не так швидко, як в Баришівському суді, але він йде. Через якийсь час ми отримаємо результат на користь України. Це – однозначно,

– наголосив він.

За його словами, рішення на користь Коломойського у лондонському суді можна буде отримати лише за умови, якщо олігарх отримає якусь додаткову порцію влади в Україні.

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Втім, як зазначив економіст Олексій Кущ, судді у Лондоні своїми рішеннями не можуть замінити українське правосуддя – всі справи, пов'язані з виведенням коштів з банку повинні бути розслідувані з визначенням списку винних осіб і ступеня їх відповідальності.

Розгляд позову в Лондоні щодо виведення мільярдів доларів з Привату на тлі того, що сам цей факт так і не отримав судової оцінки в Україні – це правовий нонсенс,

– пояснив він.

Що це рішення означає для українців?

Поки що це – приємна дрібниця. Рішення є проміжним і саме по собі особливих наслідків не матиме. Все буде впиратись у те, яким буде остаточне рішення у позові Приватбанку. У разі перемоги України, як мінімум, це означатиме, що всі ми не дарма віддали свої гроші на те, аби врятувати Приватбанк.