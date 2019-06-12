"Приватбанк" виграв у компанії Коломойського справу щодо заставного майна

"ПриватБанк" виграв у суді по справі за позовом ПрАТ "Ерлан". Пов’язана із Ігорем Коломойським компанія намагалася вивести майно банку з-під застави.

Компанія колишніх власників "Приватбанку" "Ерлан" подала на банк до суду з вимогою погасити борг перед НБУ за кредитом рефінансування, повідомляє прес-служба банку.

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У заставі за цим кредитом було майно цієї компанії. Таким чином компанія колишніх власників "Приватбанку" намагалася зняти зі свого майні від іпотеки.

Однак Велика Палата Верховного Суду підтвердила позицію ПриватБанку та відмовила у задоволенні позову, зробивши при цьому декілька важливих для всієї банківської спільноти правових висновків,

– зазначають у "Приватбанку."

Зазначимо, протягом останніх двох місяців із"Приватбанку" клієнти забрали близько 137 мільйонів доларів і 27 мільйонів євро. Усе через судову тяганину.

Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

• 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб .

• 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

• 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

• 14 травня НБУ і "Приватбанк" виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що не має наміру ставати на бік колишніх власників "Приватбанку" . Він тверджує, що у цьому питанні захищатиме лише інтереси держави.