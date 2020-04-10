Приватбанк запустив програму оплати комуналки через телефонний дзвінок

З метою захисту від коронавірусу "Приватбанк" запустив для людей старшого віку нову послугу. Відтепер оплатити комунальні послуги можна через телефонний дзвінок до банку.

Про нову програму для українців старшого віку інформує пресслужба "Приватбанку".

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Щоб оплатити комуналку, потрібно зателефонувати на гарячу лінію "Приватбанку" 3700.

Співробітники служби при наближенні термінів оплати комунальних платежів рекомендуватимуть клієнтам зробити це телефоном і навчать як,

– зазначили у банку.

Та додали, що за допомогою телефонного дзвінка оплата комуналки триватиме лічені хвилини. Її можна провести з будь-якої картки.

Новий сервіс має допомогти людям пенсійного віку пережити карантин та відмовитися від походів до відділень банку. За інформацією "Приватбанку", щомісяця у банківських відділеннях компослуги оплачують приблизно 1,5 мільйона українців. Більшість – люди похилого віку.

Зверніть увагу! Раніше уряд дозволив пенсіонерам здійснювати оплату комунальних платежів за допомогою дзвінка до банку або через листоношу.

Чому людям віком від 60 років не можна виходити з дому? Через карантинні обмеження люди від 60 років зараз мають перебувати вдома. Також вони мають утримуватися від контактів з іншими людьми, крім тих, з якими вони спільно проживають.



Люди старшого віку перебувають у групі підвищеного ризику, тому потребують самоізоляції у визначеному ними місці. Згідно зі статистикою ВООЗ, 95% жертв коронавірусу в Європі були віком понад 60 років.

До слова, до кінця травня у "Приватбанку" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців діє пільговий режим обслуговування кредитів – "кредитні канікули".

Що відомо про фінансові полегшення для українців через карантин

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що "кредитні канікули" – це не прощення боргів, а відтермінування сплати боргу для позичальників, чий фінансовий стан погіршився.

Від 17 березня банкам заборонено нараховувати будь-які штрафи під час карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку на час карантинних заходів.



Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу