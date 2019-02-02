Приватбанк здає в оренду нерухомість через блокчейн: як це працює

Державний банк "Приватбанк" почав продаж прав оренди на нерухомість через систему електронних торгів СЕТАМ, в основі яких лежить технологія блокчейн.

Через електронний аукціон OpenMarket "Приватбанк" наразі продає права оренди на нерухомість у Дніпрі.

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Йдеться про 17 лотів на загальну стартову суму понад 5,6 мільйона гривень.

Нежитлові приміщення у Дніпрі розташовані переважно в центрі міста і їх можна виняйняти на термін від 1 до 3 років.



Приватбанк продає через аукціон права на оренду приміщень у Дніпрі

Торги заплановані на 20 лютого 2019 року.

У держпідприємстві СЕТАМ звітують, що вже співпрацювали з "Приватбанком". Дотепер виставляли на аукціон нерухомість у Києві та Дніпрі і державний банк заробив завдяки таким торгам до 30 мільйонів гривень.

Що таке СЕТАМ?Це система електронних торгів, створена Міністерством юстиції України для сприяння реалізації держполітики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб.



Аукціон працює по всій території України з 2014 року.

Що таке блокчейн?Буквально означає "ланцюжок чи блок транзакцій" – це спеціальна структура для запису групи транзакцій, транзакція при цьому здійснюється лише тоді, коли вважається підтвердженою.