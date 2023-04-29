Ситуацію прокоментував співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він підтвердив проблеми у роботі "Приватбанку".
Дивіться також Їздити в тролейбусах стане на 50% дешевше: "Приватбанк" заплатить різницю
У "Приватбанку" вдень 29 квітня стався масштабний збій у роботі. Клієнти банку мають проблеми зі зняттям готівки в банкоматах, а також з оплатою в терміналах та переказами.
Ситуацію прокоментував співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він підтвердив проблеми у роботі "Приватбанку".
Дивіться також Їздити в тролейбусах стане на 50% дешевше: "Приватбанк" заплатить різницю