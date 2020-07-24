Понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень за готель "Дніпро" – таку суму отримала держава від продажу державного об'єкта. У нових власників грандіозні плани: перетворити Дніпро на перший у світі готель, підготовлений для кіберспортивних заходів. Таких державних об'єктів, які розшукують власника, в Україні є тисячі.

Чи справді приватні руки надійніші, ніж державні. Та як відбувається приватизація по-українськи – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Готель "Дніпро" приватизували за мільярд. А що далі?

Готель "Дніпро" має виграшну локацію, з його вікон відкривається краєвид на центр Києва. Державний об'єкт продали на аукціоні українським айтішникам. Ті обіцяють перетворити готель на кіберспортивну арену. Крім звичних номерів, у приміщенні облаштують спортивну сцену і тренувальні зали.

Зараз за процедурою власників перевіряють. Чи гроші за готель чесно заробили і чи не отримали їх з країни-агресора. Боротьба за "Дніпро" була гарячою.

Перша ставка була близько 700 мільйонів гривень, і фінальна ціна – 1 мільярд 111 мільйонів,

– повідомила т.в.о. генерального директора готелю "Дніпро" Еліна Сапожкова.

Це не перший об'єкт малої приватизації. Загалом 3 500 об'єктів шукають вправного господаря. Гроші від продажу йдуть в держбюджет.

За словами голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, Верховна Рада поставила план щодо надходження від приватизацїі на цей рік 500 мільйонів гривень. "І ми його перевиконали за перші 5 місяців", – додав він.

Але насамперед важливі не так гроші. Як те, що держава скидає з себе баласт. Не потрібно утримувати об'єкти, які є збитковими і часто корумпованими. Нові ж власники витрачають додаткові кошти на бізнес. Про це розповів колишній заступник міністра економіки Максим Нефьодов.

"Це прекрасний приклад. Стоїть будівля, яка не конструювалася багато десятків років. Покрита вагонкою, відпадають шматки фасаду", – зауважив він.

Відтак, на його думку, це можливість залучити інвестора, який вкладе сюди додаткові кошти і створить тут робочі місця.



Готель "Дніпро" / Фото УНН

Якщо ж малу приватизацію провести швидко, то щоб зробити це з великою – потрібно докласти багато зусиль.

Голова Фонду державного майна пояснив, що велика приватизація триває 9 – 12 місяців:

Це етап вибору радника;

проведення аудитів;

аукціон;

підписання договорів.

Втім поки що цей процес заморожений. На час карантину депутати зупинили фінансування і підготовку до передачі в приватні руки. Тож, зокрема, Центренерго та Одеський припортовий завод поки що продати не зможуть. Хоча вони на черзі.

По Одеському припортовому заводі із 5 необхідних етапів ми вже з радником перебуваємо на третьому. І зараз ми просимо повернути кошти, тому що треба оплачувати цю роботу,

– зауважив Дмитро Сенниченко.

Експерти вважають, що без аудиту вартість таких об'єктів близька до нуля. Хоч і це вигідніше, ніж утримувати державі підприємства з боргами і судами. Проте ще важливіше, щоб була політична воля на продаж великих підприємств. Проте вона, запевняють в Фонді, наразі є.

Що відомо про готель "Дніпро"