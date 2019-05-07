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      Приватизированное 9 мая: почему Россия обречена на одиночество

      Грані правди 381 Читать новость на русском

      Фундамент современной России – это 9 мая. День победы превратили в универсальный ответ на вопрос "кто мы и зачем". Великая Отечественная стала самостоятельной ценностью – ею оправдывают все, что было до и после. Четыре года войны сделали гирькой, которая на морально-этических весах должна перевешивать миллионы искалеченных Советским Союзом биографий.

      Кремль поставил 9 мая себе на службу. Эту гирьку российское государство не могло не приватизировать. И потому обречено на одиночество.  

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      Любой общенациональный праздник – это праздник субъектности народа. Что-то, что позволяет сказать "мы добились". День взятия Бастилии – это история про то, как французы прогнали короля. День независимости в США – о том, как американцы получили независимость от англичан. И 9 мая в РФ точно так же претендует на статус национального праздника – но есть одно "но".

      Современная Россия – это страна победившего государства. Которое не признает никаких носителей субъектности кроме самого себя. Вертикаль пытается предъявить права на все хорошее, самостоятельное или прорывное, что происходило в истории страны. И ты либо соглашаешься с государственным правообладанием на историю, либо тебя выбраковывают.

      День победы исключением не стал. К его празднованию есть два противоположных подхода:

      1. Один – это державный. С парадами, знаменами, Сталиным и большими звездами на погонах. В рамках этого подхода в войне победили государство и система, вертикаль и военачальники. Пафос больших цифр и величественных масштабов. Это чрезвычайно удобный подход – потому что позволяет провести преемственность от "старого" Кремля к "новому". И объявить нынешних руководителей – наследниками прежних. А, значит, позволяет обитателям кремлевских кабинетов говорить от имени победителей.
      2. А есть другой подход к 9 мая. Индивидуально-личностный. В его рамках победа стала возможной благодаря обычным людям. Тем самым, которые вынесли на себе все "тяготы и лишения". Тем самым, у которых затем государство победу украло и присвоило – чтобы не делиться субъектностью. На флагах этой концепции нет ни Сталина, ни Жукова. Зато есть чьи-то бабушки и дедушки. 

      Этот второй подход все время искал свой собственный интимно-личный язык. В литературе – при помощи "лейтенантской прозы". В кино – при помощи "Белорусского вокзала".

      И даже "Бессмертный полк" поначалу рождался как оппозиционная альтернатива официозу. Вместо транспарантов и лозунгов люди несли портреты людей. Акция появилась в 2012 году в Томске – силами местной телекомпании "ТВ-2". Три года спустя телекомпанию лишат лицензии, а государство заберет "Бессмертный полк" под свое крыло.

      Впрочем, все остальные попытки говорить о Дне победы без упоминания вертикали российское государство тоже пресекало. Юрий Бондарев смягчал финал повести "Батальоны просят огня" и становился литературным генералом. На каждый интимно-личный фильм о войне снимали десяток пафосных агиток. А "Бессмертный полк" из пространства семейного стал территорией официального.

      безсмертний полк
      "Бессмертный полк" из пространства семейного стал территорией официального 

      Современная Россия отрицает индивидуальное. Частное может быть лишь частью государственного. Хочешь почувствовать силу? Облокотись о вертикаль. Присягни ей на верность. И тогда, возможно, она позволит тебе постоять под зонтиком государственного величия.

      Проблема лишь в том, что 9 мая уготована судьба КВН. В 90-е эта игра была международной – на сцену в Москве выходили команды из всех бывших республик СССР. А сегодня эта игра превратилась во внутрироссийское состязание. Место украинских, армянских, азербайджанских команд заняли команды из российских регионов.

      Такое же будущее ждет и российский День победы. Москва сделала его тестом на лояльность системе. А потому соседние страны обречены искать свой собственный язык для описания главной войны ХХ века.

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      И дело не только в том, что на смену георгиевской ленте приходит красный мак. И не в том, что девятое мая постепенно уступает место восьмому. Куда важнее, что на свет выходит дискуссия о цене победы. О том, что было до войны и том, что началось после нее. А к старым спорам о том, кто наследует у победившего Советского Союза, добавляется новый. О том, кто наследует у проигравшей Германии. 

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини Росії Грані правди 9 травня Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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