Приватні компанії намагаються через шантаж отримати замовлення на поставку масел Укрзалізниці

У війні приватних компаній за право поставки масел і змащувальних матеріалів для Укрзалізниці, перевізник ризикує залишитися без стратегічної сировини, необхідної для організації перевезень.

Зокрема, ряд компаній намагається через АМКУ і суди заблокувати заплановані аукціони на річний обсяг, необхідний для галузі.

Укрзалізниця ще в грудні минулого року почала процедуру відкритих торгів закупівлі масел на 2020 рік. Як відзначають в компанії, попередньо з учасниками ринку була проведена робоча зустріч, де було досягнуто згоди за умовами тендерної документації та вимог до неї та постачальникам.

Разом з тим, вже в січні підприємства, які постачають продукцію виробництва ТОВ "КСМ-Протек", оскаржили умови тендерної документації. Після того, як Укрзалізниця внесла зміни, які вимагали учасники, ці ж підприємства подали повторні скарги,

– йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Тендерний комітет Укрзалізниці частину пропозицій компаній відхилив, оскільки вони порушували умови тендерної документації. Правомірним дане рішення визнав Антимонопольний комітет України. "При цьому, компанії оскаржували як відхилення власних пропозицій, так і намагалися довести, що пропозиції конкурентів мали "численні порушення", – повідомляють у відомстві.

У війні за спробу "нагріти кишеню" на тендері змагаються компанії, які постачають масла двох виробників: ТОВ "Міро" (продукція ТОВ НВП "Агрінол") і ТОВ "Август Пром", ТОВ "Торум", ТОВ "КСМ-Трейд" (продукція – ТОВ "КСМ-Протек").

"Одночасно була розпочата й інформаційна кампанія з метою дискредитувати дії Укрзалізниці", – уточнюють на підприємстві.

Як інформує співробітник відомства, під головним офісом державної компанії "Укрзалізниця" проходять проплачені мітинги. Перевізника намагаються звинуватити в тому, що до тендеру не допустили компанії, які "пропонували ціни на 30% дешевше, ніж конкуренти".

Наголошуємо, що ця маніпуляція розрахована на тих, хто не розуміє, як проходять тендери в системі ProZorro. Адже в цих тендерах ціна учасників не може бути відомою нікому до початку аукціону і на сьогоднішній день він не проводився. А саме проведенню цього аукціону і заважають численні опротестування,

– кажуть в Укрзалізниці.