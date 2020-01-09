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      Привчають з дитинства: у Росії дітям подарували цукерки з фото Путіна і начинкою з горілки

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      У Росії дітям впарювали цукерки з горілкою / фото з "Вконтактє"

      У російському Омську до дитячого набору солодощів на свята включили цукерки з зображенням Путіна. Попри невеселе обличчя на обгортці, курйози на цьому не закінчилися – з'ясувалося, що у складі начинки до цукерків входять улюблена росіянами горілка (водка) і перець чилі.

      Фото з "солодким", від якого не на жарт може розігратися похмілля, опублікували на сторінці пабліку "Ревизорро Омск" у соціальній мережі "Вконтактє".

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      Ось таке шоколадноe диво виявили у дитячому подарунку. Я звичайно люблю цукерки, але їсти лячно,
      – підписала користувачка, яка опублікувала фото.

      У коментарях жартівники пишуть про "солодкого Вовочку". Там також зазначають, що ці цукерки потрібно "мачіть в сартірах", як вчив "вєлікій імпєратар" Путін.

      Крім того, у коментарях навіть з'явився лайфхак, як правильно їсти цукерки: "Цукерку з'їли, обгортку з Путіним – у відро".

      Ще одна користувачка, схоже, молода мама, зауважила, що не варто писати у коментарях всякі дурниці – діти від одного-двох цукерків точно не оп'яніють. Мабуть, вона це з власного досвіду.

      Цукерки з горілкою викликають питання лише у любителів російської горілки, які звикли сто грам закушувати одним цукерком. Ось кому справді не пощастило.

      цукерки з Путіним і горілкою

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Володимир Путін Алкоголь
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