Привід для занепокоєння, – The New York Times про призначення нового директора ЦРУ

Дональд Трамп уперше призначив на посаду директора ЦРУ жінку – Джину Хеспел. Така кадрова ротація стала можливою після відставки держсекретаря США Рекса Тіллерсона, місце якого зайняв шеф розвідувального управління Майк Помпео.

Як зазначає авторитетне видання The New York Times, призначення Хеспел, яка до цього часу виконувала обов'язки заступника директора ЦРУ, – це привід для занепокоєння, адже саме вона має безпосередній стосунок до застосування тортур щодо підозрюваних у тероризмі.

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Так, чиновниця брала участь у програмі ЦРУ, в рамках якої підозрюваних бойовиків передавали іноземним урядам і тримали на секретних об'єктах, де співробітники розвідувального бюро їх катували, йдеться у статті.

Хеспел керувала секретною в'язницею ЦРУ в Таїланді і навіть проводила жорстокі допити декількох затриманих, зокрема Абу Зубайди і Абд аль-Рахіма аль-Наширі, акцентує увагу видання. Зубайда не менше 83 разів за місяць піддавався тортурам водою та іншим жорстокостям.

Тортури записувалися на відео, записи зберігалися у відділенні ЦРУ в Таїланді, поки в 2005 році їх не знищили. Хто це зробив? Хеспел на той момент була у штаб-квартирі ЦРУ. Хоча управління заявило, що рішення про знищення ухвалив начальник Хеспел Хосе Родрігес, її ім'я все ж вказувалося в розпорядженні,

– зауважує автор публікації.

Як зазначається, Хеспел фактично керувала протизаконною програмою, і якщо під час слухань щодо затвердження її на посаді вона рішуче не відступиться від застосування тортур, її висунення на такий високий адміністративний пост сигналізуватиме про те, що Трамп байдужий до цієї жорстокості. Тому члени Конгресу і груп із захисту інтересів громадськості повинні чітко заявити, що в такому разі призначення Хеспел недопустиме, робить висновок NYT.

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Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.