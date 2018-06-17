Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

До вашої уваги – чергова підбірка цікавих історій з чемпіонату світу з футболу 2018 року, що відбувається зараз у Росії.

Обійшлося

Перші звістки про інцидент налякали! Машина в’їхала в натовп футбольних уболівальників у центрі Москви. Одразу згадалися терористичні акти в різних містах Європи із застосуванням авто – коли фанатики їхали на людні вулиці і чавили перехожих. Тим більше, водій спробував втекти…

На щастя, виявилося, що аварію в Москві спричинив не хворий на голову терорист, а звичайний таксист – він просто не впорався з керуванням. На жаль, восьмеро людей постраждали. Більшість – фанати збірної Мексики. Але, за попередніми даними, серед постраждалих є і громадянин України.



ЧС-2018. У Москві таксі влетіла в групу футбольних фанатів

В гості до терористів

Невдало маневрували на авто і вболівальники зі Швейцарії, які їхали на ЧС-2018 до російського Ростова через Україну. Вони довірилися навігатору, що повів їх дорогою через… окупований Донбас. Майже на лінії розмежування їх "перехопили" українські волонтери, про що й написала на своїй сторінці Facebook одна з них – Анна Домбровська.

Швейцарські фанати спочатку дуже здивувалися, а потім щиро подякували нашим волонтерам. Але цей факт зайвий раз свідчить: багато європейців, на жаль, інформаційно "далекі" від війни між Україною і Росією.

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Марадона тут, Марадона там

Чітко дотримується принципу "Ні дня без скандалу" легендарно-епатажний Дієго Марадона. На матчі 1-го туру ЧС-2018 Аргентина – Ісландія (1:1) екс-футболіст так розпереживався, що закурив сигару прямо на трибуні – що суворо заборонено купою правил, зокрема, ФІФА. Це побачили всі навколо і навіть сфотографував кореспондент Reuters.



Дієго Марадоні закон не писаний

А одразу після матчу Марадона спробував прорватися у роздягальню рідної збірної Аргентини, аби висловити своє "фе" за нічию. Охорона не пустила Дієго, що неабияк засмутило фанатів аргентинської збірної. Бо гарненький прочухан зірковому Мессі і його партнерам не завадив би.

Не прийшли глядачі? Забудьте!

Тим часом, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) завершила перше розслідування на ЧС-2018. Воно розпочалося через те, що на матчі Уругвай – Єгипет (1:0) у Єкатеринбурзі чверть стадіону була порожньою, хоча організатори відзвітували, що всі квитки розпродані.

ФІФА, яка хоч і дуже любить гроші, але також не любить конфліктувати, вирішила надто прискіпливо не розбиратися у цьому скандалі. Тому швиденько закрила тему: "Ми можемо підтвердити, що ситуація з матчем в Єкатеринбурзі в основному була пов'язана з неявкою людей з заброньованими квитками на гру від всіх клієнтських груп (ФІФА). Не було ніяких проблем з квитковими операціями ФІФА на місці, які завадили б власникам квитків відвідати матч".

Таке заплутане пояснення – і "ясно, що нічого не ясно". А чутки про те, що причиною "неявки" глядачів на футбол стали спекулянти, які скупили квитки, а потім не змогли їх перепродати, – так і залишилися чутками.

Pelmeni вдвічі дорожчі за пельмені

За традицією, заробити на великому футбольному змаганні намагаються не лише квиткові спекулянти. Ми вже писали про завищені ціни на житло, про хитрі тарифи таксистів… А ось – ноу-хау від рестораторів.

У Москві багато закладів харчування внесли для багатьох непомітні, але дуже суттєві зміни в меню. Секрет у тому, що ціни в англійському варіанті вдвічі більші, ніж у російському! Про це написали багато пересічних вболівальників і блогерів, зокрема, Станіслав Натанзон.

"Роспотребнадзор" вже заявив, що "така проблема має місце" і що "буде проведено розслідування".

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Бий своїх!

До бійок фанатів футбольному світу не звикати, але у Калінінграді російські хулігани круто здивували. Місцеві забіяки добрячи випили і пішли розказати "хто тут господар" вболівальникам із Хорватії. Розказали! Та й самі чимало отримали здачі. А потім – уже в відділку поліції – з’ясувалося, що калінінградці побилися з пітерцями. Які теж думали, що б’єть не місцевих, а хорваті.

Футбол для жінок



Так починається реклама трусиків "Відчуваючи гру"...

"Відчуваючи гру" – так називається нова серія жіночих трусиків, які випустила мексиканська компанія Vicky Form до ЧС-2018. Але ця білизна не проста, і навіть не в кольорах збірної Мексики! Секрет у тому, що трусики облаштовані вібратором, який починає діяти, коли футболіст забиває гол. Таким чином, розробники диво-новинки хочуть "зрівняти задоволення чоловіка і жінки, яке вони отримують від перегляду футбольного матчу".

Поки що відгуки від користувачок "гольових" трусиків не оприлюднено. Зате відеореклама має гарні перегляди – дивіться її тут.

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