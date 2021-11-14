Привілей мешканців Сокільників: громада біля Львова заборонила приймати у садок дітей новоселів

Сокільницька громада – одна з найбільш успішних та заможних у Львівській області. Втім місцеві депутати вирішили, що у дитсадки не прийматимуть дітей із тих сімей, які щойно туди переїхали.

Згідно з ухваленим рішенням, отримати привілей відправити дитину в дошкільний навчальний заклад можна лише після 10 років проживання в Сокільниках. Пояснили це відсутністю місць.

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У селі біля Львова масово будують багатоквартирні будинки, однак дитсадка досі немає. Заклад планують відкрити у 2022 році, однак попит уже перевищує пропозицію в 4 рази.

Дітям немає де навчатися

Олена Бовт живе в Сокільниках уже майже 10 років, але 2 дітей возить в садок та на навчання до Львова. Жінка була шокована новими правилами прийому в іще не зданий в експлуатацію ЗДО.

Якщо у мене ще народиться дитина, то мого сокільницького "стажу" замало, щоб вона пішла сюди в дитсадок. Це жахливе рішення – прожити 15 років, а вже тоді народжувати дитину, інакше вона в садок не попаде,

– заявила Бовт.

Нова освітня будівля зможе прийняти лише 75 дошкільнят. Водночас сокільницька громада потребує вже щонайменше 300 місць.

Порушення Конституції

Місцеві мешканці жаліються на те, що село невпинно обростає багатоповерхівками та котеджами. Але комфортних умов проживання для молодих сімей, інфраструктури немає.

Голова ГО "Зручна громада" Уляна Солонюк наголосила, що влада прямо порушила конституційні права та свободи дітей. Жінка також змушена возити сина у державний ДНЗ до Львова з Сокільників.

"У селі 10 років будують перший комунальний садочок. Його вартість уже – 50 мільйонів гривень. Сусіди довкола будують садочки набагато дешевше, вдається залучити гроші з держбюджету. Нам треба будувати, а не створювати штучні обмеження", – підкреслила Солонюк.

Влада не бачить дискримінації

Стаття 53 Конституції України встановлює, що кожен громадянин має право на освіту . Держава забезпечує доступність та безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної та деяких інших видів освіти. Це право забезпечує освітнє законодавство України, Загальна декларація з прав людини та Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права.

За словами голови Сокільників Тараса Сулимка, жодної дискримінації в таких діях ради немає. Мовляв, зареєстровані мешканці ні в чому не обмежені та можуть подавати заявки у дитсадок.

Питання в тому, що колись можуть вибирати, надати перевагу людині, яка тут проживає 15 років чи тій, яка купила (житло – 24 канал) недавно. Можливо, перевагу надаватимуть нашим жителям. Це не має бути обов’язково, а лише додали ще один пункт. Тарас Сулимко Сільський голова Сокільників

Тепер статус сокільчанина – як пільгова категорія. Упродовж кількох днів її ще може скасувати сільський голова, який має право вето. Цього вимагають і місцеві мешканці. Однак, якщо рішення набере чинності, його намагатимуться скасувати в суді.