Знижки та акційні пропозиції – це завжди хороша новина. У сучасному світі вони стали не просто можливістю заощадити, але й одним із варіантів розумного поводження з грошима, розповідає 24 Канал. Ще приємніше, коли за меншу ціну можна отримати максимально якісні послуги та товари або навіть заробити.

До теми 35 тисяч гривень кешбеку за рік з "Привіт" у Приват24: корисні поради для українських родин

Серед найбільш поширених та відомих можна сміливо виділити кешбек та знижки. Їх активно пропонують своїм клієнтам банки та бренди, які також мають аналогічний запит. Єдиний мінус – це те, що повідомлення про кешбек та знижки часто перетворюються на лавину спаму в месенджерах або на пошті.

Цікаво! Кешбек виник у 80-х роках минулого століття. Творцями цієї функції є банки у США, які пропонували додаткові бонуси за використання їхніх кредитних карток.

Як "ПриватБанк" реалізував найбільшу програму лояльності у банківському секторі

Проте український "ПриватБанк" по-новому підійшов до програми бонусів для клієнтів, зробивши стратегічний хід. Один із найбільших банків України поставив собі за мету створити особливу програму лояльності для своїх клієнтів. Зручність та зрозумілість вийшли на перший план, як і прагнення, щоб люди могли не просто користуватися всіма необхідними послугами, але й отримувати додаткову вигоду.

Усе це втілили в життя завдяки програмі "Привіт", яка у травні 2025 року святкує свій перший, але такий важливий День народження.

Головний фокус – це ти

"Привіт" – це сучасний сервіс, в якому зібрані акційні пропозиції та кешбек від бізнесів зі всієї України. Програма побудована так, що бізнеси можуть самостійно розміщувати свої пропозиції через "Приват24 для бізнесу", тоді як клієнти – знаходити ці пропозиції на головному екрані "Приват24". Доступ до програми можна отримати як через мобільний застосунок, так і у вебверсії.

"Привіт" створювали з використанням передових технологій. Як-от штучного інтелекту, інтелектуальних математичних алгоритмів та аналізу споживчої поведінки користувачів. Це допомогло досягти однієї із ключових цілей банку: максимальний фокус на кожному клієнті.

Це означає, що усі пропозиції зі знижками та кешбеком у програмі "Привіт" підібрані на основі ретельного аналізу інтересів людини. Тобто якщо особа цікавиться і купує в категоріях "мистецтво та навчання", то вона отримуватиме акційні пропозиції, пов'язані саме з цими сферами.

Важливо! Саме тому в кожного клієнта буде абсолютно унікальна підбірка вигідних пропозицій від програми "Привіт".

Ще більше переваг програми лояльності "Привіт" від "ПриватБанку":

Усі пропозиції зібрані в одному застосунку. Тож не буде жодної зайвої інформації, а лише зручність та вигода.

"ПриватБанк" працює з топовими брендами та компаніями країни. Серед ключових партнерів програми "Привіт" за перший рік – "Аврора", "Фокстрот", WOG, Yakaboo, "Сільпо", "Будинок Іграшок", Run Ukraine. Також триває співпраця з малим та середнім бізнесами в регіонах.

Знижки та категорії кешбеку оновлюють на постійній основі. Тому корисно буде хоча б раз на тиждень перевіряти застосунок.

Вигідні пропозиції пропонують як компанії, так і безпосередньо "ПриватБанк".

Свобода вибору. Клієнт завжди самостійно обирає, які знижки та категорії кешбеку він хоче активувати в той чи інший момент.

При оплаті послуг або товарів карткою кешбек та знижка діють автоматично, що спрощує процес отримання вигоди.

Зверніть увагу! Ще один важливий бонус – немає лімітів від "ПриватБанку". Кожен може активувати стільки акційних пропозицій, скільки бажає, одночасно.

Кешбек у програмі "Привіт" можна використати відразу, вивівши кошти на рахунок. Ще один варіант – це накопичення кешбеку на майбутнє. Ба більше, власники звичайних карток "ПриватБанку" можуть отримати до 500 гривень кешбеку у межах однієї акції. Для порівняння, винагорода для преміумклієнтів може скласти до 2000 гривень на місяць.

Головні перемоги програми "Привіт" за рік

Перший рік існування програми лояльності "Привіт" пройшов із гаслом "Вигода для всіх". "ПриватБанк" подбав про те, щоб переваги отримували усі учасники програми, а саме:

бізнеси;

клієнти;

банк.

У цій екосистемі компанії отримують доступ до своєї цільової аудиторії та можуть популяризувати свій бренд чи продукт. "ПриватБанк" залучає нових партнерів та клієнтів, створюючи унікальний продукт на ринку.

"Привіт" – це найбільша програма лояльності в банківському секторі. Тоді як клієнти отримують на постійній основі все нові й нові пропозиції акцій та категорії кешбеку.

Загалом за рік кількість вигідних пропозицій у "Привіт" перетнула позначку в 735 мільйонів, а середню вигоду оцінили в понад 10 тисяч гривень на рік.

Особливо популярними товарами та послугами були:

побутова та енергоощадна техніка;

одяг та взуття;

кіно та розваги;

здоров'я та краса;

комунальні послуги;

кав'ярні та ресторани;

АЗС.

"ПриватБанк" зумів налагодити співпрацю з більш ніж 1500 бізнесами та 5 мільйонами клієнтів всього за перший рік існування програми "Привіт". Топовий український банк готовий до співпраці з найрізноманітнішими компаніями та брендами, його метою є підтримувати українські бізнеси.

Як стати частиною "Привіт"

Першим кроком у програмі лояльності "Привіт" є рішення компанії, бренду або банку запустити нову акційну пропозицію або категорію кешбеку. Це роблять в розділі "Маркетинг" у "Приват24 для бізнесу".

Наступний етап – це аналіз з боку "ПриватБанку" клієнтів та їхніх шопінгових звичок, зіставлення їх із потребами бізнесу. Паралельно триває процес розрахунку бюджету для бонусних програм. Ці дані є основою для персоналізованого підбору акцій та кешбеків для клієнтів.

Завершальним етапом є перегляд унікальної підбірки акцій та категорій кешбеку на іншій стороні ланцюжка – клієнтом. Для того, щоб стати частиною програми "Привіт" та використовувати усі її переваги, потрібно зробити кілька простих кліків:

Відкрити розділ "Привіт" на головній сторінці застосунку "Приват24".

Натиснути на вкладку "Всі пропозиції", де можна переглянути доступні пропозиції знижок і кешбеків від банку та партнерів.

Обрати пропозиції, які подобаються, і натиснути "+", щоб їх активувати.

Знижка й кешбек надаватимуться автоматично від кожної оплати карткою "ПриватБанку" в період дії акції від партнера.

Найкращий доказ – особистий досвід

Нові послуги та товари – це невіддільна частина сучасного світу. Щодня кожна людина чує безліч закликів спробувати щось нове: фічу, товар, послугу, застосунок. І завжди це щось "найкраще", те, що негайно має з'явитися в житті кожної людини. Проте краще за будь-які гасла та гучні обіцянки говорить справжній досвід людей, які користуються новими товарами чи послугами. Тож нехай про "ПриватБанк" говорять його клієнти.

Як-от Софія, яка є активною користувачкою "Приват24", але найчастіше використовує застосунок чи картку для грошових переказів. З її слів, через це суми кешбеку – невеликі. Проте це не заважає накопичувати кешбек, який Софія планує інвестувати в державу – у військові облігації. Жінка наголосила, що кешбек – це приємний бонус, який краще витратити на щось хороше. В її випадку можна і накопичити, і примножити гроші.

Водночас пані Валентина з Миколаївщини, як і її чоловік, уже багато років з "ПриватБанком". Вона використовує знижки та кешбек у програмі лояльності "Привіт", аби закривати деякі побутові потреби. Пані Валентина, яка працює вчителькою, є клієнткою мережі магазинів "Аврора", де купує канцелярію, товари для дому та корм для трьох котиків. Тож знижка 5% від "Привіт" дуже знадобилася. Вона дозволяє їй і купувати все необхідне, і заощаджувати. Валентина оцінила й те, що програма лояльності є дуже простою та зрозумілою. Як результат, жінка ретельно стежить за новими знижками та категоріями кешбеку.

Ольга також є давньою клієнткою "ПриватБанку". Приєднавшись до програми лояльності "Привіт", вона зуміла накопичити досить пристойну суму – майже 5 тисяч гривень. Жінка позитивно оцінила те, що кешбек можна максимально просто вивести на основну картку. Ольга розповіла, що витрачає накопичені гроші на донати, але водночас наголосила, що їх можна витрачати, як забажаєш, зменшуючи навантаження на сімейний бюджет.

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