Привіт Маску: французькі фермери знайшли уламки космічного корабля SpaceX
На острові Кеменес, який входить до французького департаменту Фіністер, фермери знайшли частину космічного корабля SpaceX.
Відповідний пост зробили французькі фермери у Twitter.
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Ймовірно, знайдений металічний конус, який має діаметр 2,5 мери, є носовою частиною капсули корабля Dragon SpaceX.
Привіт, Ілон Маск, подивись, що від SpaceX ми знайшли на березі Кеменеса, острова, на якому ми живимо. До речі, чи не пошлеш ти в космос електричний трактор? Нам потрібен один!
– уїдливо прокоментували знахідку фермери.
Також вони опублікували знімки, на яких зображений металічний конус із надписом SpaceX.
Джерело: 24 Канал
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