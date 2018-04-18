Привіт Маску: французькі фермери знайшли уламки космічного корабля SpaceX

На острові Кеменес, який входить до французького департаменту Фіністер, фермери знайшли частину космічного корабля SpaceX.

Відповідний пост зробили французькі фермери у Twitter.

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Ймовірно, знайдений металічний конус, який має діаметр 2,5 мери, є носовою частиною капсули корабля Dragon SpaceX.

Привіт, Ілон Маск, подивись, що від SpaceX ми знайшли на березі Кеменеса, острова, на якому ми живимо. До речі, чи не пошлеш ти в космос електричний трактор? Нам потрібен один!

– уїдливо прокоментували знахідку фермери.

Також вони опублікували знімки, на яких зображений металічний конус із надписом SpaceX.