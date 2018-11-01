"Привіт зі свободи": засуджений у Білорусі журналіст Дмитро Галко виїхав в Україну

Українсько-білоруський журналіст Дмитро Галко, засуджений у Білорусі до чотирьох років обмеження волі в установі відкритого типу за "напад на міліціонера", виїхав в Україну.

Про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на батька журналіста.

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На своїй сторінці у Facebook сам Галко вже встиг передати "привіт із волі". До допису додане фото, на якому журналіст біля моря обіймає дитину.

Громадянин начальник! Тут така справа, я подумав, що бути старанним мучеником і вчасно з'явитися для відбування покарання за сфальсифікованим звинуваченням – це, звичайно, круто. Є в цьому якийсь пафос і каприз. Але мені чомусь здається, що ось цьому малюкові я поки потрібніший, ніж вам. Привіт всім людям доброї волі з волі! Чорні промені карми всім, хто робить мене вигнанцем і розділяє з частиною рідних людей,

– написав Галко.

У коментарях до допису друзі журналіста вітають його із вдалою втечею. Найімовірніше звинувачень із нього у Білорусі не зняли.

Нагадаємо, про затримання журналіста Дмитра Галка стало відомо у квітні цього року. Білоруські силовики звинувачують журналіста в нападі на правоохоронця.І нцидент стався у листопаді 2017 року.

До квартири Дмитра Галка у Мінську приїхали правоохоронці нібито за скаргою сусідів на гамір. Тоді син Ян святкував день народження. Хоча сам журналіст пов'язав візит міліції з професійною діяльністю. Сталася сутичка. Після цього родина переїхала до Маріуполя, а син згодом повернувся до Мінська.

17 липня Галка в Білорусі засудили до чотирьох років обмеження волі в установі відкритого типу. На початку жовтня суд розглянув апеляцію і залишив вирок чинним.

Хто такий Дмитро Галко? Це – білоруський журналіст, який з 2013 року працював та жив в Україні. У Білорусі він був редактором та журналістом опозиційного видання "Білоруський партизан", а також редактором опозиційного білоруського сайту "Хартія 97".

Під час Євромайдану він висвітлював події у Києві, а після початку конфлікту на Сході поїхав працювати туди для білорусько-українського веб-сайту новин "Новий час", видань Kyiv Post та "Радіо Свобода".