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      Привітання із Великоднем від мера Львова Андрія Садового: відео

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      Привітання із Великоднем від Андрія Садового / скриншот з відео

      Міський голова Львова Андрій Садовий записав вітання українцям із великим святом Воскресіння Христа. Він нагадав про необхідність перебути цьогорічне свято вдома та побажав усім здоров'я і родинного затишку.

      На Великдень важливим є не ритуал, нагадав Садовий. Важливо, щоб люди зрозуміли: якщо збираються прославити Ісуса Христа, то він є поруч і серед нас. Тому не грішно не піти до церкви, а все ж під час карантину залишитися вдома, пише 24 канал

      До слова У Львові найкраще дотримуються карантину, – Садовий

      Великдень цьогоріч без освячених кошиків у церкві – не велика біда. Андрій Садовий нагадав, що багато хто ще пам'ятає часи, коли ходити до церкви взагалі було заборонено.

      Насправді, якщо ми з вами щось втрачаємо, ми дуже по-іншому стаємо це цінувати. Можна спитати рідних, дідусів і бабусь, у кого вони ще є. Вони вам розкажуть дуже різні історії, коли взагалі була заборона святкувати Великдень,
      – зазначив Садовий.

      Підтримати родинне тепло і затишок між сім'ями сьогодні допоможуть технології. Мер Львова нагадав, що завдяки онлайн-сервісам можна об'єднати родини з усього світу. Потрібно використовувати таку можливість.

      Окрім того, мер Львова нагадав, про те, що багато людей сьогодні залишилися на самоті: про них варто особливо подбати. 

      На завершення хочу подякувати усім. За те, що ми на карантині, ми дбаємо один про одного. Я переконаний, що все буде добре, ми переможемо. Тому що переміг Ісус Христос,
      – підсумував Андрій Садовий.

      Дивіться відео привітання з Великоднем від Андрія Садового

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики
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