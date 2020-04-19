Привітання із Великоднем від мера Львова Андрія Садового: відео

Міський голова Львова Андрій Садовий записав вітання українцям із великим святом Воскресіння Христа. Він нагадав про необхідність перебути цьогорічне свято вдома та побажав усім здоров'я і родинного затишку.

На Великдень важливим є не ритуал, нагадав Садовий. Важливо, щоб люди зрозуміли: якщо збираються прославити Ісуса Христа, то він є поруч і серед нас. Тому не грішно не піти до церкви, а все ж під час карантину залишитися вдома, пише 24 канал.

До слова У Львові найкраще дотримуються карантину, – Садовий

Великдень цьогоріч без освячених кошиків у церкві – не велика біда. Андрій Садовий нагадав, що багато хто ще пам'ятає часи, коли ходити до церкви взагалі було заборонено.

Насправді, якщо ми з вами щось втрачаємо, ми дуже по-іншому стаємо це цінувати. Можна спитати рідних, дідусів і бабусь, у кого вони ще є. Вони вам розкажуть дуже різні історії, коли взагалі була заборона святкувати Великдень,

– зазначив Садовий.

Підтримати родинне тепло і затишок між сім'ями сьогодні допоможуть технології. Мер Львова нагадав, що завдяки онлайн-сервісам можна об'єднати родини з усього світу. Потрібно використовувати таку можливість.

Окрім того, мер Львова нагадав, про те, що багато людей сьогодні залишилися на самоті: про них варто особливо подбати.

На завершення хочу подякувати усім. За те, що ми на карантині, ми дбаємо один про одного. Я переконаний, що все буде добре, ми переможемо. Тому що переміг Ісус Христос,

– підсумував Андрій Садовий.

Дивіться відео привітання з Великоднем від Андрія Садового