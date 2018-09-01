Зі святом 1 вересня – привітання з Днем знань у прозі та віршах

1 вересня – День знань – особливе свято не лише для школярів, а й для вчителів та батьків. Завжди яскравий, насичений емоційністю та хвилюючою атмосферою день важко забути! Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі привітання та побажання – це все про одне із найважливіших шкільних свят.

В цей день – 1 вересня – лунають привітання та теплі слова. Усі бажають школярам успіхів у навчальному процесі та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження! А також особливу увагу приділяють тим, для кого перший дзвоник дійсно пролунав вперше, а для кого – востаннє.

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Ми зібрали лише найкращі привітання з Днем знань у прозі та віршах – від вчителів, батьків та школярів. Зберігайте собі та обов'язково поділіться ними!

Привітання з 1 вересня у прозі

Привітання з 1 вересня від батьків

Щиро вітаємо з Днем знань – справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому – високі стандарти української освіти, рівні можливості в її здобутті для кожної дитини. Найщиріші слова подяки – вчителям, які щедро діляться з вами своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави. Їх мудрість і великодушність залишається з вихованцями на все життя. Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, кожну родину! Зі святом, дорогі друзі!

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Щиро вітаємо вас з початком нового навчального року, Днем знань – всенародним святом мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. Перше вересня єднає нас усіх, бо кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Роки навчання – найкращі в нашому житті. Саме в цей час ми знаходимо вірних друзів, відкриваємо у собі здібності, визначаємо орієнтири на все життя. Зі святом усіх!



Привітання з 1 вересня у прозі від батьків

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Щиро вітаю всіх вас із традиційним вересневим святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації. День знань став по-справжньому всенародним святом молодості і надій. Це свято насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно віддає їм свої знання та тепло сердець, навчає і виховує з любов'ю.

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Ось і настав цей день. 1 вересня – День Знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань. Щоб сил і терпіння вистачило на весь прийдешній рік! Високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів, з якими все, що було вже сказано, легко здійсниться!

Привітання з 1 вересня від вчителів

Вересень починається святом знань, просвіти, науки. Перший шкільний день, перший урок, перші вчителі. Наче все вперше – і слово, і музика, і дзвони душі. У цей святковий день кожна мати чи батько, дідусь чи бабуся прокинеться як найраніше, аби неодмінно провести свою дитину до школи – якщо не за ручку, то ідучи поруч. І в цей чарівний час, дозвольте від щирого серця привітати усіх із традиційним святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації, святом молодості та надії і насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. У цей момент – уже через роки і відстані, перегортаючи сторінки своїх шкільних днів і років – так хочеться сказати вам, що навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Вчіться, щоб знати, діяти жити. Упевнений, що зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах урожаєм мудрості та натхнення. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні та завжди будьте активними у громадському житті.

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Знову ранок першого вересневого дня повниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову вулиці міст і сіл розквітають від дитячого щебету, юнацьких посмішок та чарівної хуртовини осінніх айстр. Ностальгічні погляди дорослих, душевний щем, смуток і радість – переплелися разом. Це наш край, наша держава зустрічають День знань – справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги – дороги до знань, до нових звершень. Особливим і, безперечно, визначальним у житті він стане для милих першачків, які, тримаючись за батьківські руки, вперше ступлять на незвіданий шлях. Не менш важливим він буде для одинадцятикласників, яким доведеться обирати професійну стезю. Яким буде їх вибір – залежить тільки від них. А ми завжди будемо поруч, щоб допомогти і підказати. Зі святом!



Красиві привітання з 1 вересня від вчителів

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Перше вересня – це особливе свято, тому що 1 вересня – це День знань. Якщо забути про стереотипи та штампи, то це свято змін, свято позитивного розвитку, свято пізнання нового та невідомого, водночас, зі збереженням зв’язку з минулим. У цей день хочеться особливо теплими словами привітати всіх людей, які мають безпосереднє відношення до освіти. Бажаю Вам, дорогі друзі, здоров’я, щастя та радості, а також невичерпної енергії при здобутті нових знань. Нехай завжди з Вами буде поруч підтримка та розуміння Ваших близьких та знайомих. Зі святом Вас!

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Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!

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Найщиріші вітання Вам шановні батьки, бабусі та дідусі студентів та учнів. Збувається мрія ваших родин – діти згодом своєю працею прославлятимуть родовід, віддаючи сили, знання, отримані практичним досвідом вміння на справу розбудови держави, зміцнення її економічної могутності. Ще раз вітаємо всіх, дорогі друзі, з новим навчальним роком! Зі святом – Днем знань!

Привітання з 1 вересня від школярів

Вітаємо всіх із чудовим хвилюючим святом – Днем Знань! Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Це день, що дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а учням і студентам – до своєї другої домівки – у школи та вузи. Саме в День Знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів й викладачів, їх неоціненну роботу розуму й серця. Щиро дякуємо вам, дорогі наші вчителі, – ми завжди залишаємося вашими учнями! Усім, хто в цей День знать прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами та батьками, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо, нашим дорогим першокласникам – ніколи не зупиняйтеся на дорозі знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна! Щасти Вам!

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Дорогі наші вчителі! Від щирого серця вітаємо вас з Днем знань і початком чергового навчального року. Бажаємо вам щастя, здоров’я, благополуччя і якомога більше радісних моментів. Обіцяємо в цьому навчальному році сильніше намагатися і якомога менше вас розчаровувати, щоб в кінці навчального року ви побачили плоди своєї нелегкої праці. Дякуємо вам за ваше терпіння і підтримку!



Зі святом 1 вересня!

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Шановні вчителі! Від імені всього класу ми вітаємо вас із 1 Вересня! Ми з нетерпінням чекали початку нового навчального року, тому що впевнені – в цьому році ваші уроки будуть ще більш цікавими і захоплюючими, ніж в минулому. Нам дуже пощастило, що ви є у нас, адже ви можете зробити цікавими найнудніші теми і зрозуміло пояснити найскладніші. Зі святом вас!

Привітання з 1 вересня у віршах

Привітання з 1 вересня від батьків

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий, та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте тат і мам,

Будьте мудрі й вченні,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок – не майте.

***

Підійшло перше вересня, шляхом до школи

Підеш ти, як досить не ходів ніколи.

І хай же тобі пощастить, мій синок,

Щоб вчився старанно, як тільки би змог.

Щоб школа тобі стала другой родиной,

І щоб ти зростав, мій синочок, щасливим!

***

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці – і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, донечко, з святом!



Віршовані привітання з 1 вересня

***

Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все як в перший раз:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати,

Завжди з бажанням вчитися

І знати предмет будь на "п'ять"!

Привітання з 1 вересня від вчителів

Сьогодні особливий, урочистий день,

Поглянь же на світ цей ти веселіше!

Тебе чекає відкриттів чудовий потік,

Адже шкільне життя – знань нових потік.

Зараз ти ще лише на початку шляху,

Налаштуйся з перемогою його ти пройти,

Даруй однокласникам серця тепло.

З Днем знань тебе!

***

День знань – день особливий, яскравий.

Адже попереду – навчальний рік.

Можливо, вдасться він жарким,

Але лише наполегливих слава чекає!

Бажаємо мужності, терпіння,

Відкриттів дивних і перемог.

І нехай прекрасні миті

На багато років залишать слід!

***

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Закінчилося літо і ніжно кличе

Діточок за парти всіх школа.

І з книгами новий, чарівний політ

День Знань подарує вам знову.

І в перший день осені, день вересня

Вас шкільна дружба зустрічає.

І дитячі роки, собою срібних,

На вас світло добра випромінює.



Красиві привітання з Днем знать у віршах

Привітання з 1 вересня від школярів

Ось знову в школу Ви ідете

В цей вересневий світлий день;

Де Ви натхнення це берете,

За що так любите дітей?

У них вкладаєте всю душу

І, як на світі жить, вчите.

Ніщо Вас, вірим, не примусить,

Лишити діло це святе.

Бо Ви народжені для нього;

Мов діти рідні Вам учні,

Ви їх виводите в дорогу,

У світ, на простори ясні.

Й немає більшої Вам втіхи,

Коли уперше малюки

Долають у науці віхи

Й виводять старанно рядки.

І прагнете Ви їх навчити

Як штурмувати висоту

І що в майбутньому робити,

Щоб вся земля була в цвіту.

І за невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість Вам завжди!

***

Школо наша, школо,

Приголуб нас, мила,

Пригорни усіх нас,

Як голуб під крила.

Ти нас всіх навчиш,

Як у світі жити,

Як зло обминати,

А добро чинити.

Бджілоньки на квітах,

Дітоньки – до школи,

Там збирають мудрість,

Як мед у полі бджоли.

***

Вже минуло літо променисте,

І дзвоник знов до школи кличе нас.

Тут все святково, гарно і врочисто

В щасливу путь і в добрий час!

Хай буде всім нам день оцей, як свято,

Хай буде щастя в серці у батьків.

Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,

Хай буде радість вищою від слів.

Хай дзвенить дзвінок веселий кришталево дзвінко.

І покличе нас усіх в незвідані світи,

Дзвоник люблять всі – дорослі і малі,

Пам’ятати його будемо завжди.

Нехай у школі лине срібний дзвін,

Про новий рік навчальний сповіщає.

Переплелись і сум, і радість в нім,

Він, наче птах, у небеса злітає!



Привітання у віршах зі святом 1 вересня

***

Відзвеніло літо,

Підійшло до кінця,

Ми несемо букети

До шкільного ганку.

Ми хочемо привітати

Своїх вчителів,

Побажати душевно,

Щоб життя було світліше!

І ще терпіння

Бажаємо ми з любов'ю,

Удачі, натхнення

І міцного здоров'я!

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***

Перша вчителько, уклін Вам до землі,

Хай прекрасні будуть ваші дні,

На шкільний нелегкій ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

***

Сонце листя обпалило

Золотавим вереснем.

Ось і осінь настала,

Знову в школу ми йдемо.

Що ж, готові ми до перемог,

Серце просто рветься в бій!

Розум наповнимо знань світлом!

Школа, ми завжди з тобою!