Зі святом 8 березня: що побажати дружині, мамі, сестрі і бабусі

Міжнародний жіночий день 8 березня — чудовий привід, щоб привітати своїх любих жінок з цим ніжним весняним святом. У нашому матеріалі ви знайдете зворушливі привітання, за допомогою яких можна висловити всю свою любов до мами, дружини, сестри та бабусі

Жінки приносять в життя будь-якого чоловіка радість, сміх і відчуття потрібності. Порадуйте прекрасних дружин, мам, сестер та бабусь чудовими привітаннями на 8 березня. Навіть якщо ви влаштуєте скромне свято, але від душі вимовите красномовні привітання та подаруєте букет, жінки будуть у захваті!

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Привітання з 8 березня для мам у віршах

Сьогодні, матусю — тобі дякую.

За те, що ти зі мною і за любов твою.

Ти з дитинства ангелом-охоронцем була,

Завжди повна турботи, ніжності тепла.

Ти допомагала важкий вивчити урок,

І найсмачніший для мене пекла пиріг.

Ти і зараз зі мною добра і мила,

Все розуміюча, дуже терпляча.

Ти даруєш, сонечко, — посмішки, ласку рук,

Ти мій порадник, мій союзник, добрий друг.

І я бажаю з самою щирою любов’ю

Тобі удачі, щастя, радості, здоров’я!



Привітання з 8 березня для мам

***

Якби мене запитали:

"Чому ти любиш маму?"

Я б дуже здивувався

І пішов подумати трохи.

Я б заліз на антресолі

Або сховався б у ванній,

А потім би з шумом виліз

І відповів, усміхаючись:

— Не за прання і готування

(Ні, за це, загалом, теж!),

Але ж це все вторинне

(О, яке слово знаю!).

Маму я люблю за ніжність,

Доброту і розуміння,

За красивість і за те, що

Мама — найрідніша!

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Привітання з 8 березня для мам

***

Мамо, настала весна,

Квітне верба запашна,

Річка в долині синіє.

Мамо, настала весна,

Пташечка в полі співає,

Пісня її чарівна

Сонечко вранці стрічає.

Мамо, настала весна,

Квітів нарвали ми з татом

Там, де поляна ясна,—

В тебе ж весняне свято!

***

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання –

Від доні, від сина!

Квіточок пахучих

Принесли багато

В цей весняний ранок,

У велике свято!



Привітання з 8 березня для мам

***

Любій мамі на світанні квітку подарую.

З днем святковим привітаю, міцно поцілую.

Хай моя чудова квітка на вікні зростає

І з матусею щоранку сонце зустрічає.

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Привітання з 8 березня для бабусі

Люба бабусю, тебе я вітаю,

Радості, щастя, здоров’я бажаю!

Хай тобі сонечко світить яскраво,

Квіти буяють і стеляться трави.

Бажаю тобі я сто років прожити,

Нехай тебе люблять онуки і діти.

Нехай тебе старість не квапить, минає

І серце твоє хай нещастя не крає.

Живи ти ще довго на світі оцім —

На радість онукам і дітям своїм.



Привітання з 8 березня для бабусі

***

Ти в мене світла і ласкава,

Хай щастя буде справжнім і рясним,

Земля щоб гарні квіти дарувала,

А небо було мирним і рясним!

***

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

Поздоровлення з 8 березня дружині

Все, про що мріється в снах кольорових,

Все найдобріше і світле усе —

Вітер весняний на крилах любові

8 Березня хай принесе!



Поздоровлення з 8 березня дружині

***

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

Хай сонце заходить з весною в твій дім

Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів.

Хай білий підсніжник любов принесе

І хай тобі завжди весело буде.

***

Дружина, частина моєї душі, вітаю тебе,

З днем 8 березня, дарую тобі всього себе.

Ти для мене єдина на світі.

Вірна та добра, за тебе готовий заступиться і відповісти.

Будь також чесна і вдячна мені,

Ми стільки років прожили в боротьбі, труднощах та вогні.

Мені більше від життя нічого не потрібно.

Крім постійного щастя з тобою і дружби.



​Поздоровлення з 8 березня дружині

***

Вітаю з 8 березня,

Моя мила дружина!

І зізнаюся, що на світі,

Більше всіх люблю тебе!

Ти мій світ, моя відрада,

Моя квіточка польова,

І завжди, скрізь і всюди,

Я тобою захоплююся!

Я такий щасливий, що ми разом,

Що живемо однією сім'єю,

Що одного разу в житті,

Зустрілися ми з тобою.

***

У цей день 8 березня,

Я тебе вітаю від щирого серця.

Цілую міцно і жарко,

Мені приємно тобою пишатися.

Ти найкраща, вірна,

Прекрасна, чуйна, ніжна.

Без тебе моє життя дорівнює нулю,

Кожен день лише тебе я люблю.



​Поздоровлення з 8 березня дружині

Привітання з 8 березня для сестри

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

***

Квітує березень прекрасний

Для тебе в цей жіночий день.

Добра! Любові! Мрій і щастя!

Барвистих квітів і пісень!

Редакція 24 Каналу вітає усіх жінок із прийдешнім святом 8 березня!