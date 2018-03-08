Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині

Міжнародний жіночий день 8 березня — чудовий привід, щоб привітати кохану дівчину з ніжним весняним святом. У нашому матеріалі ви знайдете зворушливі привітання, за допомогою яких можна висловити всю свою любов до дівчини у віршах.

Жінки приносять в життя будь-якого чоловіка радість, сміх і відчуття потрібності. Порадуйте їх чудовими привітаннями на 8 березня. Якщо вам бракує слів для того, щоб висловити свої почуття, ми підібрали для вам привітання, які обов’язково сподобаються коханим.

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Привітання з 8 березня для коханої дівчини у віршах

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

***

В твоєму погляді я бачу,

зірки і сонце золоте,

Коли всміхаєшся неначе –

Усе трояндами цвіте.

Нехай любов, натхнення, мрії

Завжди в душі твоїй живуть.

Хай щастя серце твоє гріє,

бо ти і є весна...



Привітання з 8 березня українською мовою для дівчини

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***

Тобі дарую ночі я і дні,

Думки свої, веселі і сумні,

Ти світиш, наче зірка в вишині, –

Мені...

Бачу тебе, як дивлюсь в небо земне,

Твоя усмішка лиш мені приємна,

Пишу вірші, шукаю вічні теми –

Для тебе.

Якщо розлучить доля нас на час,

Люби мене сильніше у сто раз,

Аби вогонь любові не погас

Між нас. ​​​​​​​

***

У тебе очі - сині волошки,

Маки червоні – у тебе уста,

І очі твої – усміхнені трошки,

В зіницях життя, мов весна розквіта.

Сміється кохана, то сонце радіє,

Що землю весняну теплом зігріва,

Моя ти єдина і жадана мріє,

У світі і в серці у мене одна.



​Привітання з 8 березня для дівчини

***

Вітаю, кохана, з сонцем,

Ароматом весняних квітів.

В цей день звідусіль лине

Світло посмішок і запах парфумів.

Хай від щастя душа твоя тане,

Радість хай наповнює тебе!

З 8 Березня, моя дорога!

Як я радий, що ти є у мене!

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***

Підірву похвалою небеса,

Наповню славою всю Землю!

За твої руки і очі

Я весь Всесвіт обійму!

З Міжнародним жіночим днем

Тебе сьогодні я вітаю.

З тобою ми щасливі удвох,

І буде так завжди, я знаю!



​Привітання з 8 березня для дівчини

***

Люблю тебе

І в лютому, і в вересні,

Люблю тебе веселу і сумну,

А щоб потішити,

То на початку березня

Несу прекрасну

Квітку весняну.

***

Весна – всі жінки прекрасні,

Все розквітає на землі.

8 Березня – жіноче свято,

Всі думки тільки про тебе.

Спасибі, що тебе я зустрів,

Що є на цій ти землі.

Зазвичай боги всі на небі,

А ти з небес прийшла до мене.



​Привітання з 8 березня для дівчини

***

З Жіночим днем, кохана, з весною!

Ти, як сонце, випромінюєш світло,

Стала мені і близькою, і рідною,

Немов ми знайомі сотню років.

Я хочу, щоб ти була щасливою,

Щоб в серці множилася любов,

Життя було безхмарним, красивим І дарувала щастя знову і знову.

***

Хай сонце світить тобі ясно,

І всі збуваються мрії,

Адже ти, кохана, прекрасна,

Рідніше всіх на світі ти!

У чудовий цей день весняний

Тобі хочу я побажати,

Побільше радісних миттєвостей

Щоб все яскравіше розквітати!

***

З Жіночим днем ​​тебе, мій ангел,

Мила, кохана.

Ти прекрасна і розумна,

Ти – неповторна.

Для тебе зверну я гори,

Зірочку дістану.

Повторювати, що обожнюю,

Точно не втомлюся.



​Привітання з 8 березня для дівчини

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***

Запах троянд і аромат любові –

Все до твоїх ніг, моя рідна.

Я тебе сьогодні від душі

Зі святом весняним вітаю.

Зірок бажаю яскравих, співу птахів,

Щастя жіночого, у всіх справах удачі.

Я люблю, а значить – я живу

Твоє щастя – ось моє завдання.

***

До твоїх ніг покладу я всі квіти.

І стану сам бажаним я подарунком.

Люблю тебе і серцем, і душею

І вітаю скромно з 8 Березня.



​Привітання з 8 березня для дівчини

***

Всі троянди я скупити готовий,

Тобі доріжку ними устеляючи,

З Міжнародним жіночим днем

Всім серцем вітаю!

Запалю свічку, накрию стіл,

Тобі я щастя напророкував,

І будемо свято відзначати

З ранку до пізньої ночі!

Редакція 24 Каналу вітає усіх жінок із прийдешнім святом 8 березня!