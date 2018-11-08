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      День ангела Дмитра: щирі привітання у прозі та віршах

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      День ангела Дмитра: щирі привітання у прозі та віршах
      День ангела Дмитра: щирі привітання у прозі та віршах / 24 канал

      8 листопада відзначають іменини Дмитра. День ангела Дмитра або іменини – це день, коли прийнято вітати усіх хлопців, які носять це ім'я. Привітання з Днем Дмитра у прозі та віршах – далі в матеріалі.

      Дмитро – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому у кожного точно є знайомі, друзі чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.

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      Привітання з Днем ангела Дмитра у прозі

      Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

      ***

      Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

      привітання дмитра
      Привітання Дмитра з іменинами у прозі українською мовою

      Дорогий мій друг і вірний товариш, ти сьогодні святкуєш свої іменини, мені дуже шкода, що я перебуваю так далеко від тебе і не зможу обійняти тебе особисто і привітати з Днем Ангела. Але я подумки з тобою і бажаю тобі світлої життєвої дороги і щастя без кінця.

      ***

      У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

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      Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

      привітання дмитра
      Красиві привітання з Днем ангела Дмитра у прозі

      Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

      ***

      У цей день ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

      Привітання з Днем ангела Дмитра у віршах

      В День Ангела, Дмитро, бажаю я любові
      І від душі успішних перемог,
      Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
      І хай тебе оберігає Бог!

      ***

      Мій коханий, серце моє,
      Як ти щасливий – щасливі ми обоє,
      Як ти сумний – то й я не засміюся,
      За тебе, кожен вечір я молюся:
      Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
      Шле добру долю, та у всьому помагає,
      А ангел-покровитель запалить твою зорю,
      З Днем Ангела Дмитра, я тебе люблю!

      привітання дмитра
      Щирі привітання з Днем ангела Дмитра у віршах

      У кожного є ангел хоронитель,
      Що пише книгу нашого життя,
      А ще є в небі ангел покровитель,
      Що молиться про твоє майбуття.
      Він був колись людиною, як ми із вами,
      І серед людей, таких як ми із вами жив,
      Лиш Бога він любив найбільше,
      І лиш йому він вірою служив.
      Бери із нього приклад та старайся,
      Прожити з вірою усе своє життя,
      Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
      Й сказать таке: Дмитро, ти моє дитя!

      ***

      День Ангелів в році є дуже багато,
      Та ось День Діми сьогодні прийшов,
      Бажаю зла тобі не знати,
      Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

      ***

      Твоє ім’я Дмитро – найкраще із імен,
      Яким тебе благословила мати,
      І ангел взяв тебе під свій покров,
      Щоб до кінця життя оберігати!
      Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
      З тобою разом хай сумує і радіє,
      Ти вір йому, бо він не підведе,
      На нього завжди буде й є надія!

      ***

      Ти Дмитро у нас боєць,
      І в роботі молодець!
      Люблять всі тебе дівчата,
      Липнуть всі, немов ти м’ята,
      Ти в нас гордий, не здаєшся,
      На любов не піддаєшся!
      Хай завжди тобі везе,
      І в житті буде усе!

      ***

      Сильний, мужній і простий,
      Одним словом – молодий!
      Ти найкращий у нас в світі,
      Просто чудо – ти такий!
      Тебе Дмитро ми всі вітаєм,
      З днем народження твоїм,
      І тобі одне бажаєм -
      Будь завжди ти золотим!

      ***

      Дмитро! Товариш наш і друг!
      Цей келих із надійних рук
      Прийми і випий за твоє міцне здоров’я.
      Ми всі, друзяко, як один,
      В ознаку твоїх іменин
      Тебе вітаємо із щирою любов’ю.
      Бажаєм ми тобі, Дмитро,
      Щоб ти не їздив у метро,
      А за кермом свого авто долав дорогу,
      Щоб доля у твоїх руках
      Засяяла, мов синій птах,
      І всі діла твої вінчала перемога!
      http://privitay.com.ua/angel.php?dat=53&page=3
      Теги: Новини України LifeStyle Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
      Джерело: 24 канал
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