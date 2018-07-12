Привітання зі святом Петра й Павла у віршах та прозі

День Святих апостолів Петра і Павла відзначають 12 липня – це одне з найбільш значущих релігійних свят. А ще в цей день закінчується Петрів піст. Також цього дня прийнято вітати з іменинами тих, кого звуть Петро і Павло.

Святкуючи Петра і Павла, Православна Церква прославляє духовну твердість святого Петра і розум святого Павла, оспівує в них образ звернення згрішивших і виправившихся: в апостолі Петрі – образ людини, яка відвернулась від Господа і покаялася, а в апостолі Павлі – образ людини, яка чинила опір проповіді Господній, а потім повірила.

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Ми зібрали привітання зі світлим церковним святом Петра й Павла та іменинами для ваших близьких та рідних.

Привітання з церковним святом Петра й Павла у прозі

12 липня ми відзначаємо свято Петра й Павла. Апостоли Петро й Павло особливо шануються як учні Ісуса Христа, що після смерті й воскресіння Сина Божого почали проповідувати й поширювати вчення Євангелія по всьому світу. Образи цих Святих золотою ниткою вплетені в історію нашого рідного краю. Від щирого серця вітаємо вас із цим великим святом! Бажаємо міцного здоров`я, щастя й добробуту кожній родині. Нехай свято ввійде в кожний дім миром, щастям і радістю.

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Вітаємо із величним і престольним святом Петра і Павла. Щиро здоровим Вас, бажаємо божої опіки та добра у Ваших родинах, нехай Ваше слово срібними дзвонами будить в людях бажання жити за Заповідями Божими, бути милосердними та любити ближнього свого, як того вимагає син Божий.

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Вітаю зі святом первоверховних апостолів! Бажаю за молитвами святих апостолів Петра і Павла зміцнення віри і бадьорості духу. Щоб головною нашою мотивацією в житті, було служіння Богу і ближньому!



Привітання з святом Петра й Павла у прозі

Привітання з церковним святом Петра й Павла у віршах

З Петром і Павлом

Вас хочу привітати дуже!

І нехай тепер

На годину коротше день,

Зате які дні!

Які ночі!

І як приємна

І прохолодна тінь!

Прийшла спека,

Розпал хмільного літа.

природа святкує

З ранку і до ранку,

Земля променями

Теплими зігріта,

Радіє літо,

Веселиться дітвора.

П'ю сонця світло

Захлинаючись, нетерпляче -

Поспішаю встигнути,

Хвилююся спізнитися.

бажаю кожному

Таким же бути щасливим:

Любити, блаженствувати

І... просто відпочивати!

***



З Днем Петра і Павла – привітання в прозі і віршах

Святі світлі апостоли,

Все життя йдуть за Господом,

На шлях нас істинний наставте

І сил душевних нам додайте.

Ми в свято з самого ранку

Прославим Павла і Петра.

***

Сьогодні Павла і Петра

Вітаю я з ранку,

Багато радості бажаю,

Жити, ні сліз, ні бід не знаючи,

Щоб тілом і душею

У всьому було добре!

І Петра і Павла

Я сьогодні славлю.

Привітання з іменинами на Петра й Павла

Вітаємо Петра сьогодні щиро!

Бажаємо добра, здоров’я, миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Достатку вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Петре, все, усе для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

В день ангела Павла ми з тобою радієм

І сердечно бажаєм, щоб збулись Твої мрії.

Щоб пливло тобі щастя з роси і води,

Щоб жить – не тужить і не знати біди!

А коли б сумувати на мить довелось,

Пам'ятай, що про Тебе турбується хтось.

***

Твоє ім'я Петро, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддастся!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра,

Прийми привітання!

***

Я помолюсь за Петра всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Петро – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!



Привітання з іменинами на Петра й Павла

***

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!

Бажаєм добра і звичайно же миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра,

Прийми привітання!