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      З днем студента 2018: привітання у віршах та прозі

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      Привітання з Днем студента 17 листопада 2018
      Привітання з Днем студента 17 листопада 2018 / ceskoukrajinska.com

      Молоді, енергійні та розумні – студенти. 17 листопада Україна святкує Міжнародний день студентів. 24 канал розповість, як слід вітати зі святом молодості та жаги до життя цього року.

      В усі часи та в усіх країнах студентство було та залишається активною силою, що рухає суспільство вперед. Відзначають День студента так само активно та шалено – щорічно 17 листопада відбувається безліч вечірок та квартирників.

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      Сьогодні майже в кожного українця в родині або серед друзів знайдеться студент, і привітати його хочеться так, щоб підняти йому настрій та налаштувати на наступний навчальний рік. А якщо ви занадто зайняті, але хочете привітати друга, ми зібрали для вас найяскравіші привітання з днем студента!

      Привітання з днем студента: проза

      Шановні студенти!

      Є в житті особливо божевільний і цікавий час, пора студентства, коли відкриваються блискучі перспективи, захоплюють нові знайомства. Нехай кожен з вас повною ложкою сьорбне "халявного" іспиту та веселощі студентських вечірок. З днем Студента, дорогі підкорювачі вершин науки!

      ***

      Як часто ми сміємося над анекдотами про студентів: часто бідних і голодних, іноді п’яних, але завжди кмітливих, розумних і веселих. Бажаю вам, винахідливо відповідати на каверзні питання викладачів, з розумом пропускати заняття і весело відзначити сьогоднішнє свято.

      ***

      Вельмишановне студентство!

      Напевно, найвеселіші і діяльні часи в житті людини, це студентські роки, роки звершень, закоханостей, поривів і розчарувань. Кожен день несе щось нове, незвичайне, свіже в сприйнятті. І не біда, навіть якщо вже і не студент зовсім, головне всередині не втратити ту нитку, що пов’язує у об’єднані студентське братство. Вітаю всіх студентів: колишніх, нинішніх і майбутніх, і бажаю провести цей день так, щоб було про що згадувати цілий рік, а краще — все життя!

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      Привітання з днем студента у віршах

      Хто не був студентом,

      Тому не зрозуміти:

      Як хочеться їсти,

      Як хочеться пити.

      ***

      З днем студента, кращий друг!

      Май найкращих ти подруг!

      Мерседес собі купити,

      І по клубах потусити.

      Цілий світ тобі відкритий —

      Може станеш знаменитий!

      Все залежить лише від тебе,

      Головне — вчитися треба!

      ***

      З днем студента я вітаю,

      І ось чого тобі бажаю:

      Прекрасно жити,

      Проблем не знати,

      І легко сесії здавати!

      Життя хай ллється через край,

      Не буде смутку, буде рай!

      ***

      Сьогодні свято — День студента!

      І я хочу сьогодні побажать:

      Щоб сесії кінчались Хеппіендом,

      Із посмішкою міг це все згадать!

      ***

      Вітаю тих, хто здобуває "вищу" —

      Від вас залежить майбуття.

      Нехай міцним буде граніт науки

      І в світлих головах примножаться знання.

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      Картинки з Днем студента

      Картинки – простий та приємний спосіб показати людині, що ви про неї пам’ятаєте та підняти настрій. В мережі інтернет є безліч креативних та веселих привітань-ілюстрацій, які сподобаються вам та вашим близьким. Більш того, ви можете зробити подібну ілюстрацію самостійно. Напишіть привітання з днем студента своїми словами, а картинку створіть за допомогою онлайн редакторів чи соціальних мереж, головне – не втрачайте ентузіазм та робіть все з задоволенням!

      Привітання з Днем студента 2018
      Привітання з Днем студента 2018

      З Днем студента картинки
      З Днем студента!

      Привітання з Днем студента у картинках
      Привітання з Днем студента у картинках

      З міжнародним Днем студента!
      З міжнародним Днем студента!

      Теги: Новини України LifeStyle студенти Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки Традиції
      Джерело: 24 канал
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