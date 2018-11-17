З днем студента 2018: привітання у віршах та прозі
Молоді, енергійні та розумні – студенти. 17 листопада Україна святкує Міжнародний день студентів. 24 канал розповість, як слід вітати зі святом молодості та жаги до життя цього року.
В усі часи та в усіх країнах студентство було та залишається активною силою, що рухає суспільство вперед. Відзначають День студента так само активно та шалено – щорічно 17 листопада відбувається безліч вечірок та квартирників.
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Сьогодні майже в кожного українця в родині або серед друзів знайдеться студент, і привітати його хочеться так, щоб підняти йому настрій та налаштувати на наступний навчальний рік. А якщо ви занадто зайняті, але хочете привітати друга, ми зібрали для вас найяскравіші привітання з днем студента!
Привітання з днем студента: проза
Шановні студенти!
Є в житті особливо божевільний і цікавий час, пора студентства, коли відкриваються блискучі перспективи, захоплюють нові знайомства. Нехай кожен з вас повною ложкою сьорбне "халявного" іспиту та веселощі студентських вечірок. З днем Студента, дорогі підкорювачі вершин науки!
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Як часто ми сміємося над анекдотами про студентів: часто бідних і голодних, іноді п’яних, але завжди кмітливих, розумних і веселих. Бажаю вам, винахідливо відповідати на каверзні питання викладачів, з розумом пропускати заняття і весело відзначити сьогоднішнє свято.
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Вельмишановне студентство!
Напевно, найвеселіші і діяльні часи в житті людини, це студентські роки, роки звершень, закоханостей, поривів і розчарувань. Кожен день несе щось нове, незвичайне, свіже в сприйнятті. І не біда, навіть якщо вже і не студент зовсім, головне всередині не втратити ту нитку, що пов’язує у об’єднані студентське братство. Вітаю всіх студентів: колишніх, нинішніх і майбутніх, і бажаю провести цей день так, щоб було про що згадувати цілий рік, а краще — все життя!
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Привітання з днем студента у віршах
Хто не був студентом,
Тому не зрозуміти:
Як хочеться їсти,
Як хочеться пити.
***
З днем студента, кращий друг!
Май найкращих ти подруг!
Мерседес собі купити,
І по клубах потусити.
Цілий світ тобі відкритий —
Може станеш знаменитий!
Все залежить лише від тебе,
Головне — вчитися треба!
***
З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
***
Сьогодні свято — День студента!
І я хочу сьогодні побажать:
Щоб сесії кінчались Хеппіендом,
Із посмішкою міг це все згадать!
***
Вітаю тих, хто здобуває "вищу" —
Від вас залежить майбуття.
Нехай міцним буде граніт науки
І в світлих головах примножаться знання.
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Картинки з Днем студента
Картинки – простий та приємний спосіб показати людині, що ви про неї пам’ятаєте та підняти настрій. В мережі інтернет є безліч креативних та веселих привітань-ілюстрацій, які сподобаються вам та вашим близьким. Більш того, ви можете зробити подібну ілюстрацію самостійно. Напишіть привітання з днем студента своїми словами, а картинку створіть за допомогою онлайн редакторів чи соціальних мереж, головне – не втрачайте ентузіазм та робіть все з задоволенням!
Привітання з Днем студента 2018
З Днем студента!
Привітання з Днем студента у картинках
З міжнародним Днем студента!