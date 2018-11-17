Молоді, енергійні та розумні – студенти. 17 листопада Україна святкує Міжнародний день студентів. 24 канал розповість, як слід вітати зі святом молодості та жаги до життя цього року.

В усі часи та в усіх країнах студентство було та залишається активною силою, що рухає суспільство вперед. Відзначають День студента так само активно та шалено – щорічно 17 листопада відбувається безліч вечірок та квартирників.

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Сьогодні майже в кожного українця в родині або серед друзів знайдеться студент, і привітати його хочеться так, щоб підняти йому настрій та налаштувати на наступний навчальний рік. А якщо ви занадто зайняті, але хочете привітати друга, ми зібрали для вас найяскравіші привітання з днем студента!

Привітання з днем студента: проза

Шановні студенти!

Є в житті особливо божевільний і цікавий час, пора студентства, коли відкриваються блискучі перспективи, захоплюють нові знайомства. Нехай кожен з вас повною ложкою сьорбне "халявного" іспиту та веселощі студентських вечірок. З днем Студента, дорогі підкорювачі вершин науки!

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Як часто ми сміємося над анекдотами про студентів: часто бідних і голодних, іноді п’яних, але завжди кмітливих, розумних і веселих. Бажаю вам, винахідливо відповідати на каверзні питання викладачів, з розумом пропускати заняття і весело відзначити сьогоднішнє свято.

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Вельмишановне студентство!

Напевно, найвеселіші і діяльні часи в житті людини, це студентські роки, роки звершень, закоханостей, поривів і розчарувань. Кожен день несе щось нове, незвичайне, свіже в сприйнятті. І не біда, навіть якщо вже і не студент зовсім, головне всередині не втратити ту нитку, що пов’язує у об’єднані студентське братство. Вітаю всіх студентів: колишніх, нинішніх і майбутніх, і бажаю провести цей день так, щоб було про що згадувати цілий рік, а краще — все життя!

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Привітання з днем студента у віршах

Хто не був студентом,

Тому не зрозуміти:

Як хочеться їсти,

Як хочеться пити.

***

З днем студента, кращий друг!

Май найкращих ти подруг!

Мерседес собі купити,

І по клубах потусити.

Цілий світ тобі відкритий —

Може станеш знаменитий!

Все залежить лише від тебе,

Головне — вчитися треба!

***

З днем студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

Сьогодні свято — День студента!

І я хочу сьогодні побажать:

Щоб сесії кінчались Хеппіендом,

Із посмішкою міг це все згадать!

***

Вітаю тих, хто здобуває "вищу" —

Від вас залежить майбуття.

Нехай міцним буде граніт науки

І в світлих головах примножаться знання.

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Картинки з Днем студента

Картинки – простий та приємний спосіб показати людині, що ви про неї пам’ятаєте та підняти настрій. В мережі інтернет є безліч креативних та веселих привітань-ілюстрацій, які сподобаються вам та вашим близьким. Більш того, ви можете зробити подібну ілюстрацію самостійно. Напишіть привітання з днем студента своїми словами, а картинку створіть за допомогою онлайн редакторів чи соціальних мереж, головне – не втрачайте ентузіазм та робіть все з задоволенням!



Привітання з Днем студента 2018



З Днем студента!



Привітання з Днем студента у картинках



З міжнародним Днем студента!