Горіховий Спас – щирі привітання зі святом у прозі та віршах
Горіховий Спас (Третій або ж Хлібний Спас) українці святкують кожного року 29 серпня, його також називають Хлібний Спас. В цей день прийнято освячувати кошики з різними горіхами, однак не забороняється додати також яблука, мед і навіть овочі.
Також на Третій Спас у багатьох місцях були приурочені обряди, пов'язані з останнім хлібним снопом. Тому найголовніша страва на столі – це хліб, випечений з борошна нового врожаю. Звідси пішло ще одна назва Горіхового Спаса – Хлібний. Крім хліба, також готують в цей день пироги з грибами і страви з горіхами, якими обов'язково пригощають рідних і близьких. Також Третій Спас нагадує про закінчення літа і початок осені, існує навіть приказка "Прийшов Третій Спас – а літо від нас".
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Не варто також забувати вітати один одного зі Спасом! В нашому матеріалі ви знайдете красиві привітання у прозі та віршах з Горіховим (або Третім) Спасом. Зберігайте собі та не забувайте ділитись ними з близькими та рідними!
Привітання з Горіховим Спасом
Привітання з Горіховим Спасом у прозі
У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров’я та здоров’я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, хай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.
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Хлібний Спас — свято для всіх православних людей. Нехай разом із Хлібним спасом Ваш будинок поповниться урожаєм з грошової ниви, копною щоденних сюрпризів і повним хлівом зерен щастя. Нехай у кожному домі буде хліб, адже саме він всьому голова! Бажаємо Вам добробуту, радісних звісток, добрих людей на життєвому шляху і здорових дітей.
З Горіховим Спасом!
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Вітаю з Третім Спасом, Горіховим і Хлібним, багатим і світлим! Нехай в це свято у вашій родині зціляться всі хворі, як зцілився цар міста Едесси Авгар доторкнувшись до Нерукотворному Образу Ісуса Христа. Нехай у ваших починаннях завжди буде Бог і сприяє успішному їх завершенню. Нехай сім’я буде багатою і знаменитою, як полотняні ярмарку у Зелених Горах.
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Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе сильну й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров’я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.
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Горіховий Спас – святий для всіх православних християн, і я вам бажаю, щоб сьогодні збулися всі ваші найзаповітніші мрії, щоб всі добрі починання і прагнення були доведені до кінця. Бажаю вам щастя, здоров'я і великої любові як до нашого Христа, так і до кожної людини на планеті Земля. Зі святом вас дорогі!
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Хлібний Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопів удач, корзин успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.
Привітання з Горіховим Спасом у прозі
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Сьогодні в церкві б'ють дзвони, працівники полів йдуть на заслужений відпочинок, в будинку пахне свіжим хлібом, а на ярмарках продають полотна. Зустрічайте Спас Горіховий з веселощами і теплом. Поспішаємо всіх привітати з цим великим святом. Бажаємо, щоб у будинку у кожної людини панувала любов, взаєморозуміння, повага і турбота один про одного. Будьте щасливі!
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Кажуть, на Третій Спас журавлі летять на південь, народ запасається хлібом, горіхами, медом, а природа готується до осені. Поспішаємо побажати всім людям в цей день провести спекотне літо і гідно зустріти осінь. Нехай в житті у кожного буде великий кошик успіхів, мішок радості, а благополуччя повні засіки.
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Ось і зустріли ми Спас Горіховий, приніс він з собою врожаї славні та хліба рум'яні. Гуляй і веселися народ, прийшла на поріг до нас золота осінь! Почастуємо ми її солодким медом, короваєм, чистою водицею, горіхами і пишними пирогами. Бажаємо, щоб у всіх будинках столи тріщали від частувань, а гаманці від грошей!
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Подібно до того, як наливаються колосся пшениці на полях, нехай до вас прибуває здоров'я, сили і удача. Бажаємо в світле свято Третього Хлібно-Горіхового Спаса бути у відмінному настрої і дарувати свій настрій всім оточуючим. Нехай ваше життя буде солодше меду, здоров'я міцним, як горіх, а грошей стільки, скільки зерняток пшениці в полі.
Красиві вітання з Горіховим Спасом у прозі
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Дорогі християни, вітаємо вас з цим чудовим святом – Третім Спасом Горіховим. Сьогодні наші господині напекли багато смачних пирогів та медових пряників. Нехай тепло, що виходить від цієї смакоти гріє душу і серця. В цей день хочемо побажати всім добра, любові, удачі і просто гарного настрою!
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Ось і закінчився Успенський піст, всі частують один одного медом, горішками і смачним короваєм. Нехай так само солодко буде завжди, нехай радість навіки оселиться у ваших будинках, здоров'я буде міцним, небо над головою чистим, а життя довгим і багатим, як пшеничні поля. Бажаємо зустріти Третій Спас в колі найближчих і рідних.
Привітання з Горіховим Спасом у віршах
З Горіховим Спасом, зі Спасом вас Хлібним
Я вітаю! І жити вам безбідно
Бажаю завжди, і жити в мирі з усіма,
Щоб Господь дарував вам Рятунок!
***
Прийшов Горіховий Спас,
Горіхів і хліба припас!
Урожай збираємо
І один одному бажаємо:
Щастя, радості, здоров'я,
Щоб ви до кожного з любов'ю
Ставилися і щоб вас
Всі поважали! В добрий час!
***
Зі Спасом Хлібним я вас вітаю!
Любові достатку в домі бажаю!
Бажаю, щоб сонце завжди вам світило
І щоб вам щастя на сто років вистачило!
Вітання з Горіховим Спасом українською мовою
***
Зі святом вас річним
Зі Спасом Горіхово-Хлібним
Я вас від душі вітаю
І щастя великого бажаю!
Бажаю вам прекрасного
І неба синього ясного!
***
З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!
На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,
З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!
***
Горіховий Спас, Нерукотворний
Рясний літа результат,
Нехай він стане для Вас благотворним,
Процвітання Вам принесе!
В цей день старого і дитину
Оточує сама доброта,
А в горіховій шкаралупці, тонкої
Чекає народження і Ваша мрія!
***
Жоржини схилилися біля паперті,
Наче моляться мовчки за нас,
Розсип темних горіхів на скатертині...
Ось і Третій, Горіховий Спас...
Тихо осінь ступає господинею,
Скоро сховається літо з очей.
І останні ластівки зграйкою
Відлітають – Горіховий Спас...
Вранці над кущами болотними
В'ють тумани білястий атлас...
Хмари над хрестами полотнами -
Полотняний, Горіховий Спас...
Привітання з Горіховим Спасом у віршах
***
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Непомітно пройшло літо
В клопотах, і ось вже Третій Спас.
Подарувала спекотна пора за це –
Хліб, дарунки природи про запас.
Між дібров ліщина встигає,
У листі жовтих гронами висить.
Серпень в ліс прохолодою закликає,
Щедрими дарами обдарує.
Вітер з гілок листя обриває,
В кроні дуба шумить листям.
Пишне оздоблення ліс втрачає.
Осінь літо завершити поспішає.
***
Хлібний Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає успіх.
Нехай у вашому домі хліб не кінчається,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ на своєму місці!
***
Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний свято – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім.
І бажаю, щоб вам не довелося сумувати.
Нехай дороги все тільки прямі ведуть,
А друзі й улюблені не зрадять!
Щирі привітання з Горіховим Спасом у віршах
***
В церкву ти з ранку йди
І горіхи освяти!
Ось настав і їх черга,
Горіховий Спас нас чекає!
Дружно будемо відзначати
І від Бога дива чекати!
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***
Горіховий останній Спас
Мир і щастя вам припас.
Надію, віру і порядок,
Любов і грошовий достаток.
Багато радості і світла
І пару днів літа!
Настав благословенний час.
Горіховий зустрічаємо Врятував!
Гарною буде нехай погода
Для вас в будь-який час року.
Любові і щастя врожай
В будь-який сезон ви збирайте!