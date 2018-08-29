Горіховий Спас – щирі привітання зі святом у прозі та віршах

Горіховий Спас (Третій або ж Хлібний Спас) українці святкують кожного року 29 серпня, його також називають Хлібний Спас. В цей день прийнято освячувати кошики з різними горіхами, однак не забороняється додати також яблука, мед і навіть овочі.

Також на Третій Спас у багатьох місцях були приурочені обряди, пов'язані з останнім хлібним снопом. Тому найголовніша страва на столі – це хліб, випечений з борошна нового врожаю. Звідси пішло ще одна назва Горіхового Спаса – Хлібний. Крім хліба, також готують в цей день пироги з грибами і страви з горіхами, якими обов'язково пригощають рідних і близьких. Також Третій Спас нагадує про закінчення літа і початок осені, існує навіть приказка "Прийшов Третій Спас – а літо від нас".

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Не варто також забувати вітати один одного зі Спасом! В нашому матеріалі ви знайдете красиві привітання у прозі та віршах з Горіховим (або Третім) Спасом. Зберігайте собі та не забувайте ділитись ними з близькими та рідними!

Привітання з Горіховим Спасом

Привітання з Горіховим Спасом у прозі

У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров’я та здоров’я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, хай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

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Хлібний Спас — свято для всіх православних людей. Нехай разом із Хлібним спасом Ваш будинок поповниться урожаєм з грошової ниви, копною щоденних сюрпризів і повним хлівом зерен щастя. Нехай у кожному домі буде хліб, адже саме він всьому голова! Бажаємо Вам добробуту, радісних звісток, добрих людей на життєвому шляху і здорових дітей.



З Горіховим Спасом!

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Вітаю з Третім Спасом, Горіховим і Хлібним, багатим і світлим! Нехай в це свято у вашій родині зціляться всі хворі, як зцілився цар міста Едесси Авгар доторкнувшись до Нерукотворному Образу Ісуса Христа. Нехай у ваших починаннях завжди буде Бог і сприяє успішному їх завершенню. Нехай сім’я буде багатою і знаменитою, як полотняні ярмарку у Зелених Горах.

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Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай цей свято принесе сильну й міцну, як горіх, віру у вашу родину, нехай у домі вашому панує добробут і мир. Бажаю здоров’я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.

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Горіховий Спас – святий для всіх православних християн, і я вам бажаю, щоб сьогодні збулися всі ваші найзаповітніші мрії, щоб всі добрі починання і прагнення були доведені до кінця. Бажаю вам щастя, здоров'я і великої любові як до нашого Христа, так і до кожної людини на планеті Земля. Зі святом вас дорогі!

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Хлібний Спас – світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситним. Бажаю тобі доброго врожаю: снопів удач, корзин успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.



Привітання з Горіховим Спасом у прозі

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Сьогодні в церкві б'ють дзвони, працівники полів йдуть на заслужений відпочинок, в будинку пахне свіжим хлібом, а на ярмарках продають полотна. Зустрічайте Спас Горіховий з веселощами і теплом. Поспішаємо всіх привітати з цим великим святом. Бажаємо, щоб у будинку у кожної людини панувала любов, взаєморозуміння, повага і турбота один про одного. Будьте щасливі!

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Кажуть, на Третій Спас журавлі летять на південь, народ запасається хлібом, горіхами, медом, а природа готується до осені. Поспішаємо побажати всім людям в цей день провести спекотне літо і гідно зустріти осінь. Нехай в житті у кожного буде великий кошик успіхів, мішок радості, а благополуччя повні засіки.

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Ось і зустріли ми Спас Горіховий, приніс він з собою врожаї славні та хліба рум'яні. Гуляй і веселися народ, прийшла на поріг до нас золота осінь! Почастуємо ми її солодким медом, короваєм, чистою водицею, горіхами і пишними пирогами. Бажаємо, щоб у всіх будинках столи тріщали від частувань, а гаманці від грошей!

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Подібно до того, як наливаються колосся пшениці на полях, нехай до вас прибуває здоров'я, сили і удача. Бажаємо в світле свято Третього Хлібно-Горіхового Спаса бути у відмінному настрої і дарувати свій настрій всім оточуючим. Нехай ваше життя буде солодше меду, здоров'я міцним, як горіх, а грошей стільки, скільки зерняток пшениці в полі.



Красиві вітання з Горіховим Спасом у прозі

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Дорогі християни, вітаємо вас з цим чудовим святом – Третім Спасом Горіховим. Сьогодні наші господині напекли багато смачних пирогів та медових пряників. Нехай тепло, що виходить від цієї смакоти гріє душу і серця. В цей день хочемо побажати всім добра, любові, удачі і просто гарного настрою!

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Ось і закінчився Успенський піст, всі частують один одного медом, горішками і смачним короваєм. Нехай так само солодко буде завжди, нехай радість навіки оселиться у ваших будинках, здоров'я буде міцним, небо над головою чистим, а життя довгим і багатим, як пшеничні поля. Бажаємо зустріти Третій Спас в колі найближчих і рідних.

Привітання з Горіховим Спасом у віршах

З Горіховим Спасом, зі Спасом вас Хлібним

Я вітаю! І жити вам безбідно

Бажаю завжди, і жити в мирі з усіма,

Щоб Господь дарував вам Рятунок!

***

Прийшов Горіховий Спас,

Горіхів і хліба припас!

Урожай збираємо

І один одному бажаємо:

Щастя, радості, здоров'я,

Щоб ви до кожного з любов'ю

Ставилися і щоб вас

Всі поважали! В добрий час!

***

Зі Спасом Хлібним я вас вітаю!

Любові достатку в домі бажаю!

Бажаю, щоб сонце завжди вам світило

І щоб вам щастя на сто років вистачило!



Вітання з Горіховим Спасом українською мовою

***

Зі святом вас річним

Зі Спасом Горіхово-Хлібним

Я вас від душі вітаю

І щастя великого бажаю!

Бажаю вам прекрасного

І неба синього ясного!

***

З нової пшениці ми хліб спечемо,

З ближнього лісу з собою принесемо

Стиглих горіхів повні жмені,

Гей, збирайтеся до свята, гості!

На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,

З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

***

Горіховий Спас, Нерукотворний

Рясний літа результат,

Нехай він стане для Вас благотворним,

Процвітання Вам принесе!

В цей день старого і дитину

Оточує сама доброта,

А в горіховій шкаралупці, тонкої

Чекає народження і Ваша мрія!

***

Жоржини схилилися біля паперті,

Наче моляться мовчки за нас,

Розсип темних горіхів на скатертині...

Ось і Третій, Горіховий Спас...

Тихо осінь ступає господинею,

Скоро сховається літо з очей.

І останні ластівки зграйкою

Відлітають – Горіховий Спас...

Вранці над кущами болотними

В'ють тумани білястий атлас...

Хмари над хрестами полотнами -

Полотняний, Горіховий Спас...



Привітання з Горіховим Спасом у віршах

***

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Непомітно пройшло літо

В клопотах, і ось вже Третій Спас.

Подарувала спекотна пора за це –

Хліб, дарунки природи про запас.

Між дібров ліщина встигає,

У листі жовтих гронами висить.

Серпень в ліс прохолодою закликає,

Щедрими дарами обдарує.

Вітер з гілок листя обриває,

В кроні дуба шумить листям.

Пишне оздоблення ліс втрачає.

Осінь літо завершити поспішає.

***

Хлібний Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає успіх.

Нехай у вашому домі хліб не кінчається,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ на своєму місці!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний свято – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім.

І бажаю, щоб вам не довелося сумувати.

Нехай дороги все тільки прямі ведуть,

А друзі й улюблені не зрадять!



Щирі привітання з Горіховим Спасом у віршах

***

В церкву ти з ранку йди

І горіхи освяти!

Ось настав і їх черга,

Горіховий Спас нас чекає!

Дружно будемо відзначати

І від Бога дива чекати!

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***

Горіховий останній Спас

Мир і щастя вам припас.

Надію, віру і порядок,

Любов і грошовий достаток.

Багато радості і світла

І пару днів літа!

Настав благословенний час.

Горіховий зустрічаємо Врятував!

Гарною буде нехай погода

Для вас в будь-який час року.

Любові і щастя врожай

В будь-який сезон ви збирайте!