Привітання молодятам на весілля у прозі та віршах
День весілля – одне із найважливіших свят, адже в цей день створюється нова сім'я. В цей день у весільних побажаннях прийнято бажати сімейного щастя, благополуччя та довгого і щасливого життя разом. А щоб не звучати банально – ми підготували для вас щирі привітання на весілля у прозі та у віршах.
Гарно привітати молодят з днем весілля – майже мистецтво, адже привітання мають не лише бути щирими та душевними, а ще й цікавими, такими, щоб вас слухали до кінця!
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Існує безліч способів цікаво привітати молодят, але є головна порада – підготуйтесь, найкраще якщо ви запишете своє привітання на папері. Не бійтесь, що вам доведеться його читати. Це набагато краще, аніж потім плутатись у словах! Ми зібрали для вас щирі привітання на весілля для молодих, але спробуйте до свого привітання додати щось особисте – історію з життя чи про ваше знайомство з парою.
Привітання на весілля у прозі
Дороге молоде подружжя! Вітаємо вас з днем весілля та бажаємо величезної дружби у стосунках, адже тільки дружба і розуміння роблять любов більш міцною. Нехай ваше весілля стане першим кроком у світле велике майбутнє, де ваша сім’я стане справжнім зразком для наслідування.
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Милі наречені, вітаю від душі з днем вашого весілля. Я вам хочу побажати щасливих світанків і романтичних вечорів, радісних днів і пристрасних ночей, вірної любові й доброго блага, вічного розуміння і міцного здоров’я.
Привітання на весілля у прозі українською
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Чудових молодят вітаю сьогодні з днем весілля! Бажаю вам, голуб’ята, поменше лаятися і побільше цілуватися, завжди розуміти один одного, поважати і цінувати, спільно будувати своє щастя і благополуччя, не звертаючи уваги на погодні умови за вікном і в світі. Міцної вам любові та великого статку.
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Милі голубки, дорогі молодята, від щирого серця вітаю з днем одруження, з народженням спільної любові і міцної родини. Нехай ваші відносини будуть міцними і щирими, хай в сім’ї панує розуміння і щастя, хай спільний шлях буде світлим і щасливим, хай ваша чаша повна буде достатку і радості.
Нехай сьогодні буде вам гірко, а в інші дні спільного життя — шалено солодко і гарно.
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Молодятам побажаю прожити все життя, не знаючи бід і горя, міцно любити один одного і завжди підтримувати, радіти життю і разом прагнути до досягнення цілей. Нехай сімейне вогнище горить довго і яскраво, і ніякі вітри і холоднечі не дадуть йому згаснути. Будьте найщасливішою парою, гірко!
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Цей прекрасний день ви запам’ятаєте на все життя. Сьогодні ви створили ще один осередок суспільства, нову сім’ю! З цим і вітаємо! Бажаємо зберегти кільця на довгі роки. Величезної любові вам і щирого щастя. Нехай у вашій оселі обов’язково дзвенить дитячий сміх. Цінуйте і бережіть кожен свою половинку, станьте для неї опорою і підтримкою. Поважайте один одного, допомагайте. Нехай ніжні почуття і пристрасть переповнюють сімейне життя! Гірко!
Красиві привітання на весілля для молодят
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Милі, щасливі та кохані, дорогі молодята від душі вас вітаю і хочу вам побажати жити разом більше століття в щасті і любові, бути одне для одного незамінними людьми і запалювати в душі вогні.
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Любов і сім’я означають в житті людини дуже багато. Щоб зуміти пронести через роки свої теплі почуття один до одного, ви повинні навчитися чути один одного без слів. Я бажаю вам, щоб навіть за кілометри одне від одного, ви чули, про що думає ваша друга половина.
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Дорогі молоді! Від усього серця вітаю Вас зі вступом у законний шлюб і утворенням сім’ї! Дружба і кохання – найпрекрасніші почуття в людському житті. Нехай Ваша любов буде такою ж довгою, як Ваше життя! Живіть у любові, щастя і радості, нехай у Вас будуть здорові і життєрадісні діти, і будьте вірною опорою Вашим батькам і матерям. В добрий час, дорогі! Гірко!
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Хочеться побажати не тільки довгих сімейних років життя, але терпіння і вміння побудувати той корабель, який зможе витримати протягом них, будь-шторм.
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Кажуть, що багатство це в першу чергу здоров’я, по-друге, добра дружина, в третіх, діти! Тому бажаю нареченому бути багатим – володіти неабияким здоров’ям, берегти свою красуню наречену, яку він сьогодні взяв у дружини, народити здорових дітей, з якими життя стане вдвічі щасливою! За нареченого і наречену, гірко!
Весільні привітання українською у прозі
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Ось і наздогнав вас закоханий Амур. Думали – не наздожене? Ан ні! Адже йти вдвох за життя набагато цікавіше, ніж поодинці. Радий за вас, друзі! Величезного сімейного щастя!
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Нехай доля завжди буде благосклонною до вас. Будьте завжди щасливі, улюблені і бажані. Хай добрий ангел оберігає ваше сімейне гніздечко від усіх бід та невдач. Ми молодим від усієї душі бажаємо щастя, удачі, миру і благополуччя. Нехай лебедина вірність завжди буде з вами.
Привітання на весілля у віршах
Щастя вам бажаєм, молодята,
І кохання – цілий океан,
Щоб добра нажили ви багато
Та по дітях виконали план.
Щоб своє гніздечко будували
І любились, наче голуби,
Щоб подружні ваші дні минали
Без печалі, смутку та журби.
Хай над вами буде небо ясним
І сіяє сонечко завжди,
Щоб життя у вас було прекрасним
Без розчарування та біди.
Щоб не стрілись негаразди жодні;
Пам’ятайте: з вами сам Ісус,
Із небес спустився він сьогодні,
Щоб благословити ваш союз.
Віримо, що в злагоді та мирі
До кінця пройдете спільний шлях
Й почуття палкі, взаємні й щирі
Пронесете у своїх серцях!
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Засвітися спільна доле
Ясною зорею.
Йдіть щасливі молодята
Все життя за нею.
Квітне мила наречена,
Як калина в лузі.
Мужній соколе навіки
Вірний будь подрузі.
Хай ростуть у вас синочки
Міцні як дубочки,
І як мальви хай на втіху
Виростають дочки.
Будьте працею багаті,
І любов’ю щирі.
Проживіть життя прекрасне
В радості і мирі!
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***
Хай заходить щастя в хату
і добра буде багато,
хай в родині сліз не буде,
хай шанують вас усюди.
Хай сонце вам щиро сміється,
хай у житті все вдається,
хай доля зачарує вам світ
здоров’ям, щастям і натхненням,
щоб ви прожили многа літ
під Божим і людським благословенням.
Щирі привітання на весілля у віршах
***
Добра і радості бажаєм,
здоров’я вам на всі літа,
хай сонце весело вам сяє
і квітне в серці доброта.
Хай світять вам життєві далі,
хай обминає вас журба.
Бажаєм вам на видноколі
блаженства, миру і добра.
***
Хай друзі вірні з вами будуть,
а доля збереже вас від горя і біди.
Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,
щоб всі ваші мрії і плани збувались,
щоб в своїй оселі були ви щасливі
і в добрім здоров’ї весь вік свій прожили.
Нехай Бог вам допомагає
і в важкі хвилини не покидає.
***
Сердечно вітаємо вас, молодята,
З щасливим шлюбом, веселим святом;
Щоб вам довіку в добрі купатись,
Кохати вірно, не розлучатись.
Щоб вечорами не сумували,
В нових колисках дітей гойдали,
Щоб вас втішали сини і дочки
І в хорі лунали їх голосочки.
Щоб горе й невдачі вас обминали,
А друзі та рідні не забували;
Щоб із завзяттям ви все робили,
Жили сто років і не старіли.
Щоб вами пишалась велика родина,
Життя ваше спільне цвіло, як калина,
Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,
На золотому весіллі гуляли!
***
На весільнім рушнику
Стоїте ви нині,
Ще сьогодні вільні ви -
Завтра вже – родина.
Хай міцна буде сім’я,
Хай цвіте кохання,
Тільки пісня солов’я
Хай вас будить зрання.
***
Весільний марш для вас заграли,
На рушничок щастя обоє ви стали,
Будьте щасливі в подружнім житті,
Багаті, вродливі, завжди молоді.
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***
Під дзвони весільні в цей радісний час
Від щирого серця вітаємо Вас!
Ми хочемо Вам усіх благ побажати,
Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!
Короткі весільні привітання українською
***
День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас із створенням сім’ї
Наш народ вітає,
Як у небі голуби
Наші наречені,
Вам з роси, і вам з води
Побажаєм нині.
***
Достаток, щастя і кохання
Хай будуть поруч повсякчас;
Нарешті справдилось бажання,
Яке повік з’єднало вас.
***
В одне злилися ви серцями
І стали вдвох на рушничок;
І ми бажаєм вам з роками
Гарненьких, милих діточок.
***
Бажаємо вам любові,
але не такої, як сонце,
бо воно заходить;
не такої, як вітер,
бо він гуляє;
а такої як небо,
бо воно безкрає.
Красиві привітання на весілля у віршах українською