"Привітаємо Сполучені Санкції Америки": в Росії не стихає істерика через нові штрафні заходи США

Про це пише The Guardian.

Так, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що у відповідь на дії Америки Росія може ввести обмеження на експорт у США ракетних двигунів РД-180. Ще один російський високопосадовець – перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський – назвав нові санкції "театром абсурду".

"Театр абсурду триває. Немає ні доказів, ні доказів, ні логіки, ні презумпції невинності – тільки суцільні "Хайлі лайклі". Діє лише одне правило: звинувачувати в усьому Росію, неважливо, наскільки абсурдні або брехливі ці звинувачення. Тож привітаємо Сполучені Санкції Америки!" – написав чиновник у своєму Twitter.

