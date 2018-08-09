18:13
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
Вєсті.UA
20:50, 8 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Привітаємо Сполучені Санкції Америки": в Росії не стихає істерика через нові штрафні заходи США

435 Читать новость на русском
В Росії обурені новим пакетом санкцій США
В Росії обурені новим пакетом санкцій США / Фото з відкритих мереж

Російські офіційні особи з обуренням відреагували на нові жорсткі санкції США проти Москви, які вводять у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Великобританії та які призвели до обвалу російського ринку.

Про це пише The Guardian.

Читайте також: Росія назвала "драконівськими" нові санкції США

Так, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що у відповідь на дії Америки Росія може ввести обмеження на експорт у США ракетних двигунів РД-180. Ще один російський високопосадовець – перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський – назвав нові санкції "театром абсурду". 

"Театр абсурду триває. Немає ні доказів, ні доказів, ні логіки, ні презумпції невинності тільки суцільні "Хайлі лайклі". Діє лише одне правило: звинувачувати в усьому Росію, неважливо, наскільки абсурдні або брехливі ці звинувачення. Тож привітаємо Сполучені Санкції Америки!" – написав чиновник у своєму Twitter.

Як зазначає видання, російські ринки також "погано сприйняли" новину про введення санкцій. На тлі побоювань, пов'язаних із тим, що прямі рейси між Росією та США можуть бути скасовані, акції "Аерофлоту" впали на 12%, а курс російського рубля на фоні повідомлень зі США вперше за майже два роки подолав психологічну позначку у 66 рублів за долар.

Читайте також: У Кремлі обурені новими санкціями США, що обвалили рубль до рекордно низьких показників

Нагадаємо, напередодні у США повідомили про запровадження нових санкції проти Росії через отруєння у березні у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Антиросійські обмеження планують запровадити у два етапи: перший етап передбачає обмеження експорту і фінансування, а другий етап санкцій запланований через три місяці. Вони набудуть чинності, якщо Росія не наведе "надійних свідчень" того, що надалі не буде використовувати хімічну зброю.

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Новини США Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
Ірина Вихрущ
Що відомо про Оксану Марченко і чому довкола неї виник скандал
сьогодні, 17:32 Що відомо про Оксану Марченко і чому довкола неї виник скандал
"Украина – не Россия" – книга Кучмы предрекла войну между РФ и Украиной?
сьогодні, 17:00 "Украина – не Россия" – книга Кучмы предрекла войну между РФ и Украиной?
Блог Соцмережі
Гітара чи баян: що ви пам'ятаєте про Леоніда Кучму
сьогодні, 16:00 Гітара чи баян: що ви пам'ятаєте про Леоніда Кучму
3941
Як Рабінович намагався використати Україну у власних цілях
сьогодні, 15:07 Як Рабінович намагався використати Україну у власних цілях
Петро Охотін
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Мера Обухова обирали з резонансом
25 березня 2012 , 18:30
Американці представили собакоподібного робота на ім'я Spot
 12 лютого 2015 , 01:38
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук