"Привітаємо Сполучені Санкції Америки": в Росії не стихає істерика через нові штрафні заходи США

Російські офіційні особи з обуренням відреагували на нові жорсткі санкції США проти Москви, які вводять у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Великобританії та які призвели до обвалу російського ринку.

Про це пише The Guardian.

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Так, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що у відповідь на дії Америки Росія може ввести обмеження на експорт у США ракетних двигунів РД-180. Ще один російський високопосадовець – перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський – назвав нові санкції "театром абсурду".

"Театр абсурду триває. Немає ні доказів, ні доказів, ні логіки, ні презумпції невинності – тільки суцільні "Хайлі лайклі". Діє лише одне правило: звинувачувати в усьому Росію, неважливо, наскільки абсурдні або брехливі ці звинувачення. Тож привітаємо Сполучені Санкції Америки!" – написав чиновник у своєму Twitter.

The theater of absurd continues. No proofs, no clues, no logic, no presumption of innocense, just highly-liklies. Only one rule: blame everything on Russia, no matter how absurd and fake it is. Let us welcome the United Sanctions of America! #SkripalHoax https://t.co/MekROW5WBc — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) 8 серпня 2018 р.

Як зазначає видання, російські ринки також "погано сприйняли" новину про введення санкцій. На тлі побоювань, пов'язаних із тим, що прямі рейси між Росією та США можуть бути скасовані, акції "Аерофлоту" впали на 12%, а курс російського рубля на фоні повідомлень зі США вперше за майже два роки подолав психологічну позначку у 66 рублів за долар.

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Нагадаємо, напередодні у США повідомили про запровадження нових санкції проти Росії через отруєння у березні у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.



Антиросійські обмеження планують запровадити у два етапи: перший етап передбачає обмеження експорту і фінансування, а другий етап санкцій запланований через три місяці. Вони набудуть чинності, якщо Росія не наведе "надійних свідчень" того, що надалі не буде використовувати хімічну зброю.