Привласнили 2 мільйони зарплати своїх підлеглих: на Харківщині викрили посадовців Укрзалізниці

На Харківщині Служба безпеки України викрила схему привласнення бюджетних грошей Укрзалізниці. Посадовці "заробили" майже 2 мільйони гривень на підлеглих.

Спецслужба викрила протиправну діяльність посадовців однієї з філій Укрзалізниці, розташованої у Харківській області.

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Посадовці "крали" зарплату підлеглих

Керівництво філії привласнило майже 2 мільйони гривень, виділених на зарплату їхніх підлеглих.

До злочинної схеми причетні посадовці структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія". Протягом останніх років керівництво вносило неправдиву інформацію в офіційні документи.

Розпочали кримінальну справу

Під час обшуків на робочих місцях фігурантів справи виявили документальні матеріали та відомості щодо обліку робочого часу із доказами протиправної діяльності.

Після цього правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі терміном від 3 до 5 років або позбавленням волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Раніше СБУ викрила масштабну корупційну схему в Укрзалізниці. Зловмисники постачали для рухомого складу неякісні комплектувальні частини, складові яких виготовляли на тимчасово окупованій території Луганщини.

Текст повідомлення управління СБУ у Харківській області:

На Харківщині СБУ викрила схему привласнення бюджетних коштів Укрзалізниці: посадовці "заробили" майже 2 мільйони гривень на підлеглих

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність посадовців однієї з філій АТ "Укрзалізниця" розташованої у Харківській області. Встановлено привласнення майже 2 млн грн бюджетних коштів, виділених на заробітну плату працівникам.

За матеріалами слідства, до злочинної схеми причетні посадовці структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія". Протягом останніх років керівництво вносило недостовірні відомості в офіційні документи, а незаконно нараховану підлеглим зарплату привласнювали.

Під час обшуків на робочих місцях учасників оборудки правоохоронці виявили документальні матеріали та відомості щодо обліку робочого часу із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії.

Операція з викриття та документування протиправної діяльності відбувалася спільно з представниками Харківського ТУ Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" та під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.