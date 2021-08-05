До правоохоронців звернувся сам потерпілий. Він розповів правоохоронцям деталі цього інциденту й вони взялися за справу.

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Попросив для реклами

Зловмисник – 48-річний місцевий мешканець. Потерпілий заявив, що чоловік попросив у нього автомобіль для знімання реклами свого підприємства. Проте довго не повертав його.

Тоді власник зрозумів, що може більше не побачити свій транспорт і почав бити на сполох. Правоохоронці знайшли автомобіль на СТО в селі Усатове.

Розібрали та пофарбували

У цей момент Tesla вже була перефарбована в інший колір. Також автомобіль частково розібрали на запчастини.

На фото видно, що зловмисники встигли зняли колеса. Підозрюваного в скоєні злочину знайшли у його помешканні. Як він пояснив свої дії – невідомо. Серед вилучених речових доказів були колеса автомобіля, ключі та документи.



Речові докази, які вилучили правоохоронці / Фото Нацполіції

Що загрожує затриманому

Чоловікові оголосили підозру за статтею про незаконне привласнення транспортного засобу вчинене групою осіб. У нього одразу вилучили автомобіль. Якщо вину одесита зможуть довести в суді, йому загрожує ув'язнення на термін від 7 до 12 років.

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Розташування села Усатове, де знайшли авто / Карта Google