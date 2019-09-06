Привласнив 10 мільйонів: корупційний скандал у Київзеленбуді

Заступник генерального директора комунального об’єднання Київзеленбуд привласнив 10 мільйонів державних гривень. Ці гроші мали піти на облаштування парку Партизанської Слави у Дарницькому районі Києва.

Посадовець, вважають правоохоронці, для привласнення державних коштів змовився з певною комерційною структурою з ознаками фіктивності.

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У СБУ кажуть, що слідство задокументувало виконані роботи цією структурою, завищені у ціні та об'ємі на понад 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці обшукали офіси фірми, вилучили носії інформації з документами, які підтверджують протиправну діяльність посадовців.

Кримінальне провадження розпочали за статтею ККУ про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Заступнику гендиректора Київзеленбуду та представнику приватної компанії, з яким той діяв у змові, оголосили про підозру.

Що відомо про корупцію у Київзеленбуді? НАБУ ще з кінця 2017 року підозрювало службовців Київзеленбуду в тому, що вони у 2016 та 2017 роках заволоділи бюджетними грошима. Мовилося про махінації на закупівлі імпортного обладнання за завищеними цінами за попередньою змовою з приватними фірмами "Скала", "Клімтехінвест" і "Технопрофсервіс". На техніку з бюджету витратили понад 130 мільйонів гривень.



Претензії до "Київзеленбуду" були й щодо порушень у будівництві та оновленні парків Наталка, Сирецький, Перемога і той самий парк Партизанської Слави. Тоді звільнилася з посади гендиректора Київзеленбуду Наталя Білоусова, а виконувати її обов'язки почав Олексій Король.

Наразі невідомо, про якого саме із заступників гендиректора Київзеленбуду мовиться у повідомленні СБУ. На сайті підприємства на сторінці про керівництво можна побачити, що посаду "заступника гендиректора" мають п'ять осіб.