Привласнювали пенсії жителів ОРДЛО: викрили масштабну схему чиновників із Харківщини

На Харківщині викрили масштабну схему привласнення коштів, які мали йти на пенсії жителів ОРДЛО. СБУ 30 серпня повідомила, провела обшуки в підозрюваних чиновників.

Зловмисниками виявилися посадовці пенсійного фонду та банку. Схема діяла кілька років і завдала державі серйозних збитків – 5 мільйонів гривень.

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Як привласнювали пенсії

За даними слідчих, чиновники вносили недостовірні відомості до державної бази даних. У них вони нібито змінювали інформацію про виплати пенсій людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Після цього оформлювали банківські картки й отримували на них кошти. Самі пенсіонери про це не знали. Більш того, в СБУ припустили, що частина цих людей вже померли.

Під час обшуку правоохоронці виявили документацію та банківські карти, які підтверджують версію слідства. Скільки саме підозрюваних у справі – не повідомляли.

Що загрожує за такий злочин

Цей випадок розслідують за статтями про шахрайство у великих розмірах і несанкціоноване втручання про в роботу електронно-обчислювальних машин. Якщо вину затриманих доведуть, їм загрожує до 14 років в'язниці.