15:28
9 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:34, 8 жовтня
      Вєсті.UA: Джим Керрі в команді Порошенка. Український Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:10, 8 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПЕТРО ПОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР УСИК

      Прив'язали до авто і протягнули вулицями: у Мексиці жорстоко покарали міського мера – відео

      429 Читать новость на русском
      Прив'язали до авто і просунули вулицями: у Мексиці покарали міського мера
      Прив'язали до авто і просунули вулицями: у Мексиці покарали міського мера / Скріншот з відео

      У мексиканському місті Лас Маргарітасі люди вирішили жорстоко покарати мера Хорхе Луїса Ескандона за його невиконані передвиборчі обіцянки. Чиновника прив'язали до пікапу і протягли дорогами місцевих вулиць.

      Відео з захопленням Ескандона зняв очевидець події.

      Цікаво! Вечірка вдалася: хлопець заснув в таксі і опинився в іншому кінці країни

      Мера вивели з будівлі мерії та спробували посадити в пікап, проте чиновник опирався.

      Згодом у ЗМІ з'явилося відео з камери вуличного спостереження, на якому той самий пікап їде по вулиці і тягне за собою прив'язаного мотузкою чоловіка.

      Потім поліцейські забрали чиновника від людей та завадили протестувальникам розгромити мерію. Окрім того, правоохоронці затримали три десятки людей. За даними силових структур, напад здійснили незадоволені фермери. Наразі Ескандон почувається добре і проходить обстеження в лікарні.

      Мер Хорхе Луїс Ескандон
      Мер Хорхе Луїс Ескандон

      blog_ava
      Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк
      сьогодні
      47593
      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини політики Курйозні новини Мексика Авто
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      сьогодні , 15:00 Монополізація вулиці: як націоналісти "відкушують" електоральний пиріг Порошенка
      Наталя Ромашова 231
      20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      сьогодні , 13:30 20 років матчу Росія – Україна: день, коли Шевченко змусив замовчати "Лужники"
      Вісент Луїс 1164
      Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      7 жовтня , 10:00 Інновації у кредитуванні: кредит на картки, криптовалюти під заставу, безкоштовна страховка
      2613
      Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      сьогодні , 13:00 Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      Роман Маселко 643
      МВФ или Коломойский: что выберет новая власть
      сьогодні , 12:06 МВФ или Коломойский: что выберет новая власть
      Сергій Фурса 667
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук