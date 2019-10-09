Прив'язали до авто і протягнули вулицями: у Мексиці жорстоко покарали міського мера – відео
У мексиканському місті Лас Маргарітасі люди вирішили жорстоко покарати мера Хорхе Луїса Ескандона за його невиконані передвиборчі обіцянки. Чиновника прив'язали до пікапу і протягли дорогами місцевих вулиць.
Відео з захопленням Ескандона зняв очевидець події.
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Мера вивели з будівлі мерії та спробували посадити в пікап, проте чиновник опирався.
Згодом у ЗМІ з'явилося відео з камери вуличного спостереження, на якому той самий пікап їде по вулиці і тягне за собою прив'язаного мотузкою чоловіка.
Потім поліцейські забрали чиновника від людей та завадили протестувальникам розгромити мерію. Окрім того, правоохоронці затримали три десятки людей. За даними силових структур, напад здійснили незадоволені фермери. Наразі Ескандон почувається добре і проходить обстеження в лікарні.
Мер Хорхе Луїс Ескандон