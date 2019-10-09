Прив'язали до авто і протягнули вулицями: у Мексиці жорстоко покарали міського мера – відео

У мексиканському місті Лас Маргарітасі люди вирішили жорстоко покарати мера Хорхе Луїса Ескандона за його невиконані передвиборчі обіцянки. Чиновника прив'язали до пікапу і протягли дорогами місцевих вулиць.

Відео з захопленням Ескандона зняв очевидець події.

Цікаво! Вечірка вдалася: хлопець заснув в таксі і опинився в іншому кінці країни

Мера вивели з будівлі мерії та спробували посадити в пікап, проте чиновник опирався.

Circula en redes el video del momento en que pobladores del municipio de Las Margaritas, Chiapas, sacan, amarran y arrastran al alcalde Jorge Luis Escandón, por no cumplir con las obras prometidas, el funcionario fue rescatado por policías municipales. as pic.twitter.com/Ixx80V0ZuM — 88.9 Noticias (@889Noticias) 8 жовтня 2019 р.

Згодом у ЗМІ з'явилося відео з камери вуличного спостереження, на якому той самий пікап їде по вулиці і тягне за собою прив'язаного мотузкою чоловіка.

Así fue como habitantes de Las Margaritas en Chiapas arrastraron al alcalde Jorge Luis Escandón Hernández por no cumplir sus promesas de campaña: https://t.co/QJvUZx5nuG pic.twitter.com/DyBvcq2Ylb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 9 жовтня 2019 р.

Потім поліцейські забрали чиновника від людей та завадили протестувальникам розгромити мерію. Окрім того, правоохоронці затримали три десятки людей. За даними силових структур, напад здійснили незадоволені фермери. Наразі Ескандон почувається добре і проходить обстеження в лікарні.



Мер Хорхе Луїс Ескандон