Прив'язували дитину в реанімації: у Харківській ОДА проведуть розслідування

Матір 2-річної дівчинки у Харкові 4 доби не допукали до дитини в реанімацію, а коли дали дозвіл – дівчинка розповіла, що її прив'язували до лікарняного ліжка колготами. У Харківській ОДА створили комісію, яка має розслідувати цей інцидент.

Дитину доправили у реанімацію Харківської дитячої інфекційної лікарні. Про створення комісії 10 вересня на брифінгу заявив заступник глави Харківської ОДА Михайло Черняк.

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Михайло Черняк, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що вони знають про цей випадок.

Ми вже утворили комісію, яка цим питанням займається, з'ясовуємо всі обставини, зауваження, очільник департаменту охорони здоров'я безпосередньо спілкувався з мамою цієї дитини. Щодо лікування зауважень не виникло,

– запевнив Черняк.

Він додав, що найближчим часом "до нас буде звернення в офіційному порядку, які скарги". Заступник глави Харківської ОДА заявив, що вони розберуться, "яким чином була організована робота (в реанімації – 24 канал), відвідування мами і чи відповідали ті заходи, які були організовані в реанімаційному відділенні в цьому випадку – наказам".

Комісія має розслідувати прив'язування дитини в реанімації обласної дитячої інфекційної лікарні та не допуску до малолітньої пацієнтки матері.

Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда 10 вересня перебував на Харківщині з робочою поїздкою. Він заявив, що до міністерства також надійшло повідомлення про інцидент у дитячій інфекційці.

Зараз насправді зарано робити якісь передчасні висновки. Тому що буде перевірено, чи порушили протокол, рекомендації Міністерства охорони здоров'я лікарі,

– пояснив Комаріда.

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