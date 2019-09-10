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      Прив'язували і ставили на коліна, – Карпюк розповів про страшні тортури Клиха у Росії

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      Станіслав Клих у "Борисполі" і день повернення
      Станіслав Клих у "Борисполі" і день повернення / ростислав Лабенський (24 канал)

      Звільненого із російського полону Станіслава Клиха, який зараз потребує часу та підтримки для одужання, жорстоко допитували у Росії.

      До фізичних тортури залучали навіть психотропні препарати, про це розповів інший звільнений бранець Кремля Микола Карпюк в ефірі телеканалу ATR.

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      Він зазначив, що «йому ще пощастило», бо до нього ставлення було іншим. До Клиха застосовували жорстокі тортури.

      Його привозили, заводили в камеру, прив'язували за спину браслетами до шконку (ліжка), ставили на коліна, і всю ніч не давали спати, кричали "На коліна!", "Не вставати!", "Не рухатися!",
      – розповів Карпюк.

      Звільнений українець зазначив, що він не чув. як допитували саме Клиха. Однак чув інших в'язнів, яких привозили в ізолятор тимчасвого утримання після тортур.

      За словами Карпюка, коли Клих був ще в доброму здоров'ї і вперше зустрівся з ним на суді в Грозному (15 вересня 2016 року), то показав квадратний шрам на зап'ясті. Тоді зізнався, що на це вирізане на шкірі місце йому "вставляли чіп".

      Карпюк також розповів, що звукоізоляція в ізоляторі "дуже паршива", тому крики добре чути. 

      Що відомо про стан здоров'я Клиха? 

      Відразу після повернення в Україну, 7 вересня, ЗМІ поширили інформацію про те, що Станіслав Клих – у найгіршому стані та перебуває в реанімації. Однак згодом українська омбудсвумен Людмила Денісова пояснила, що Клих не перебуває в реанімації, а проходить обстеження, як інші в'язні Кремля. Однак клиху справді потрібен час і підтримка для одужання, бо "те, що він пережив у катівнях росії, важко уявити". 

      7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". До україни повернулися 24 полонені моряки та 11 звільнених в'язнів. Зі свого боку, Україна видала Росії серед інших редактора "РИА Ноовости Украина" Кирила Вишинського та фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха.


      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу


      В Україну повернулися бранці Кремля / Інфографіка 24 каналу
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      Теги: Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія Заручники
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