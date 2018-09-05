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Пріянка Чопра і Нік Джонас побували в романтичній подорожі у горах

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Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Instagram / @priyankachopra

Закохана пара актриси Пріянки Чопри і співака Ніка Джонаса декілька днів тому відпочивала біля гори Маммот в Каліфорнії. Зірки насолоджувались спільною мандрівкою і публікували романтичні світлини.

Про це повідомляють на Harper's Bazaar.

Нік Джонас і Пріянка Чопра лише минулого місяця заручились і вже декілька днів тому відправились у подорож горами США. Перше фото з відпочинку опублікував американський музикант, де підписав: "Людина і гори".

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Індійська актриса у свою чергу теж поділилась чарівним знімком в Instagram Stories, який підписала одним лаконічним словом: "Чарівно".


Пріянка Чопра на відпочинку з коханим

Нагадаємо, що заручини Пріянки і Ніка відбулись в рідному місті актриси Мумбаї. Пара поєднала свої долі в одному з храмів за національними індійським традиціями.

 

 

Теги: LifeStyle Музика Зіркові романи відпочинок Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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