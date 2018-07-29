Пріянка Чопра і Нік Джонас заручилися після двох місяців стосунків

Відомий 25-річний співак Нік Джонас та 36-річна індійська модель Пріянка Чопра заявили про заручини.

Про це пише видання People.

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Лише у червні зіркова пара підтвердила чутки про стосунки. Після чого закохані почали публікувати спільні фото в соцмережах і з'являтися разом на офіційних заходах.

Зазначається, що Нік зробив пропозицію Пріянці у день її народження, 18 липня.

"Його друзі і сім'я ніколи не бачили його таким щасливим, і вони все дуже хвилюються за нього. Він безумовно дуже серйозно ставиться до неї", – розповів виданню інсайдер.



Пріянка Чопра і Нік Джонаc / Getty

Цікаво, що Пріянка Чопра вже познайомила нареченого зі своєю подругою, герцогинею Сассекською Меган Маркл і принцом Гаррі. Зустріч відбулася в Костволдсі (графство Оксфордшир).

Як повідомляє видання HindustanTimes, герцогиня повністю підтримала вибір своєї подруги і вважає, що пара чудово підходить одне одному.