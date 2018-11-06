Пріянка Чопра відгуляла дівич-вечір і "посестрилась" з Софі Тернер: кумедні фото

Індійська модель Пріянка Чопра вже незабаром зіграє своє весілля з відомим виконавцем Ніком Джонасом. Перед цим новоспечена наречена відгуляла дівич-вечір зі своїми зірковими подругами, серед яких – зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, яка також зустрічається з чоловіком із сімейства Джонасів – 29-річним співаком Джо.

Нові знімки Пріянка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Чопра розпочала святкування дівич-вечору тиждень тому з вечірки у легендарному бутику Tiffany & Co. Після цього акторка з найближчими подругами відправилися у євротур в Амстердам.



Пріянка Чопра в Амстердамі / Instagram



Дівич-вечір Пріянки Чопри/ Instagram

Зауважимо, що давньої подруги Пріянки герцогині Сассекської Меган Маркл не було на дівич-вечері.

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Для вечірки Пріянка продемонструвала оригінальне біле плаття від Georges Chakra Couture, натомість для її подруг був обраний дрес-код у червоних і чорних кольорах.



Пріянка Чопра / Instagram

Потішило шанувальників нове фото, яке Пріянка опублікувала на своїй сторінці в Instagram наприкінці святкування. На ньому індійська акторка позує з Софі Тернер з масками для сну, на яких пише слово "похмілля".

"Ранок після... ", – прокоментувала світлину Пріянка.



Пріянка Чопра і Софі Тернер / Instagram

Нагадаємо, що Нік Джонас освідчився своїй коханій Пріянці, яка старша від нього на 10 років, у липні цього року. Заручини Пріянки і Ніка відбулись в рідному місті актриси Мумбаї. Пара поєднала свої долі в одному з храмів за національними індійськими традиціями.